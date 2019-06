Haya de Jordania, la esposa del emir de Dubai, en paradero desconocido Tras romper su matrimonio, pudo huir con sus hijos a Londres, a donde llegó con 35 millones para empezar una nueva vida

Seguir Mikel Ayestaran Jerusalén Actualizado: 29/06/2019 21:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Reino Unido? ¿Alemania? ¿Dónde se encuentra la princesa Haya de Jordania? La sexta esposa del vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y máxima autoridad de Dubai, el jeque Mohammed Bin Rashid (69 años), escapó de su jaula de oro en los emiratos «hace unas semanas» y se llevó con ella a su hijo Zayed (7) y a su hija Al Jalila (11), según informó The Daily Beast.

La princesa habría conseguido burlar la seguridad gracias a la ayuda de un diplomático alemán para pedir asilo e iniciar los trámites de divorcio tras su llegada a Berlín. La solicitud habría sido aprobada, pero su deseo final es establecerse en Londres, donde se encontraría en estos momentos en un lugar secreto. The Daily Mail ha situado ya a la princesa en suelo londinense, a donde llegó con una maleta cargada con 34,6 millones de euros para empezar su nueva vida.

Haya, hermana del rey de Jordania, Abdula, tiene 45 años y se casó con Mohammed Bin Rashid en 2004. Permanecía ausente de la vida pública desde el 20 de mayo, y de las redes sociales -donde era muy activa-, desde el pasado mes de febrero. Según The Daily Mail, era aficionada a los caballos, como su marido, y destacó su ausencia en las carreras del Royal Ascot de la semana pasada, donde el emir se reunió con la Reina Isabel II. Al parecer, su ausencia en esta competición, a la que no faltaba ningún año, levantó la liebre de cara a la prensa sobre su paradero. Así, medios árabes como Al Quds Al Araby se hicieron eco de la noticia de su huida y aseguraron que no se dirigió a Amán (Jordania) para evitar el estallido de una crisis diplomática con su país natal. El malestar del emirato se traslada ahora a Alemania, a quien responsabiliza de asistirle en su fuga. The Daily Mail informó ayer que las autoridades alemanas «han rechazado una solicitud del marido para devolverla a Dubai».

La princesa Haya de Jordania. - GTRES

A falta de comunicados oficiales, Mohammed Bin Rashid, político y poeta, como se puede ver en su página web personal, colgó en su cuenta de Instagram un poema dedicado a su mujer huida en el que le acusó de «traicionar a la cosa más preciada» y le reprochó que «yo te di confianza y espacio… el mayor error que cometiste fue mentir».

La de Haya y sus hijos no es la primera fuga palaciega en Dubai. En marzo del pasado año la princesa Sheikha Latifa, la hija de 33 años del emir, intentó escapar a bordo de su yate al extranjero con la ayuda de Hervé Jaubert, un ex espía francés. La embarcación fue interceptada cerca de la costa de India y la princesa no pudo cumplir su sueño de pedir asilo en Estados Unidos, tal y como planeaba. Poco después del incidente se difundió a través de las redes sociales un video de 40 minutos en el que la propia joven arrancaba diciendo: «Si estás viendo este video, no es tan buena cosa. O estoy muerta o estoy en una situación muy muy muy mala». Latifa reveló que ya con 16 años intentó huir y que cuando le capturaron le encerraron durante tres años y sufrió torturas. En el vídeo denunció «malos tratos».

Nueve meses de silencio

El Gobierno emiratí no zanjó hasta diciembre la polémica sobre la «adorada y amada» princesa con una serie de fotografías en las que se le veía junto a Mary Robinson, ex comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fueron las primeras imágenes después de nueve meses de silencio y desde entonces no ha habido noticias sobre su situación. Las imágenes difundidas por el ministerio de Exteriores llegaron pocas semanas después de que la cadena BBC emitiera un documental «Escapar de Dubai, el misterio de la princesa desaparecida», en el que la cadena británica reconstruyó el plan fallido y causó un profundo malestar entre las autoridades del emirato.

Segunda fuga real

En marzo de 2018 la princesa Sheika Latifa también se escapó de Dubai. Fue interceptada en su yate cerca de la costa de India, donde pretendía perdir asilo político en Estados Unidos. Su paradero y estado de salud fue una incógnita hasta el pasado mes de diciembre, cuando el gobierno emiratí difundió esta imagen, donde aparece junto a Mary Robinson, ex comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.