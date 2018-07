Así es Hailey Baldwin, la prometida de Justin Bieber

Su apellido, bastante conocido dentro de la industria del cine hollywoodiense, la arropan por donde va. Es hija de Stephen Baldwin (52), el pequeño de la saga, y por tanto, sobrina de Alec y William. Hailey Baldwin (21), modelo de profesión, acaba de comprometerse con el cantante Justin Bieber(24) al mes de oficiar su noviazgo.

Mientras los hermanos optaron por la interpretación, las primas se han decantado por las pasarelas. La joven comparte profesión con Ireland Baldwin (22), la hija del primer matrimonio de su tío Alec con Kim Basinger y con su propia hermana, Alaia Baldwin (25).

La joven ha alcanzado más fama que sus familiares. A su corta edad, ya ha desfilado en varias ciudades como Nueva York, Londres o Milán y ha sido portada de la revista «Elle» en sus ediciones italianas, americanas y británicas. Además ha sido imagen de marcas como Guess, Carolina Herrera o Tommy Hilfiger.

Su padre debutó en películas como «Homeboy» (1988) y «Tres formas de amar» (1994) y aunque ha seguido apareciendo en diversas cintas, sus mayores éxitos los cosechó en el siglo pasado. En 2010, cambió de rol y se pasó a la pequeña pantalla: participó en la edición VIP británica de Gran Hermano. Por su parte, su madre, Kannya Baldwin, es artista gráfica con ascendencia brasileña. El matrimonio tiene otra hija, Alaia.

Aunque sus aptitudes le avalan, ahora Hailey es más noticia que nunca por ser la prometida del cantante canadiense. Aunque comenzaron su relación sentimental hace apenas un mes, la modelo y Justin Bieberse conocen de siempre.

En enero de 2016 tuvieron su primer «affair». A través de las redes sociales dieron a conocer su relación con una foto en la que aparecían abrazados, pero aquella historia apenas duró unos meses. Mientras tanto ambos han tenido diferentes relaciones, el cantante con Selena Gomez y la modelo con el también cantante Shawn Mendes, con el que apareció de la mano hace apenas dos meses en la gala MET.

Ahora, están dispuestos a afianzar su historia de amor con unos de los grandes pasos: el enlace. Ambos han ratificado su compromiso a través de sus diferentes cuentas sociales. Ella, ha utilizado Twitter con un mensaje que dice: «No estoy segura de lo que hice en la vida para merecer tal felicidad pero estoy tremendamente agradecida a Dios por darme una persona tan increíble con la que compartir mi vida. Las palabras no pueden expresar mi gratitud».

Not sure what I did in life to deserve such happiness but I am so utterly grateful to God for giving me such an incredible person to share my life with! No words could ever express my gratitude. ❤️