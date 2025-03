Habla una conocida de la amiga de Cayetano Rivera: «Era de familia muy humilde y cambió a una vida de lujo»

Casados desde noviembre de 2015 y con un hijo que nació a finales de febrero de 2018, Cayetano Rivera y Eva González formaban uno de los matrimonios más sólidos y queridos del panorama nacional. Una estampa que se vio truncada la semana pasada cuando Kiko Matamoros , uno de los colaboradores «Sálvame» -el programa del corazón por excelencia-, desveló una supuesta infidelidad por parte del torero y ayer la revista «Semana» publicó unas imágenes en las que aparece el diestro junto a una amiga en un restaurante de Londres.

La joven se llama Karelys Rodríguez , vive y trabaja en Londres, donde se realizaron las polémicas fotografías. Es abogada y ejerce como tal en una importante empresa londinense. Aunque desde joven hizo sus pinitos como modelo. Es muy activa en sus redes sociales donde posa como una auténtica influencer mostrando sus viajes y las últimas tendencias de moda. Como se puede apreciar en las imágenes es una joven muy guapa , de pelo largo castaño y con un cuerpo escultural gracias a su afición por el fitness, incluso participa en competiciones de esta categoría.

Desde que ABC desveló en exclusiva el perfil de la joven, revistas y programas del corazón se han puesto manos a la obra para descubir más acerca de ella y la relación de amistad que mantenía con el diestro. Ayer, «Socialité» contactó con una examiga de Karelys, la cual habló de su época como becaria en Canadá: «Fuimos compañeras de residencia y de escuela. Íbamos a clases de inglés juntas, estábamos en la misma residencia, aunque no en la misma habitación, pero sí en el mismo pasillo. Siempre salíamos juntas. Ella era de Canarias, me contó que se había ido a Madrid a estudiar su carrera, Derecho, y decía que ella se iba a las bibliotecas más de postín para conocer a chicos y conocer a famosos para que la invitaran a fiestas y que ella había venido a cazar a un tío a Madrid», comenzó diciendo. «Karelys era una chica de familia muy humilde, pero muy muy humilde y, de buenas a primeras, empezó a tener una vida de lujo : ropa de marca, se cambió a una universidad privada... Me contaba que había conocido a un famoso con el que estaba a escondidas y ese famoso le había proporcionado todas esas cosas».

Una fuente que no ha querido revelar su identidad pero que ha descrito a la joven como «una trepa, una cazafamosos y que seguramente haya sido ella quien ha llamado a la prensa para que la pillen en Londres con Cayetano. Ella vino a Madrid para trincar a un famoso».