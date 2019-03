Gwyneth Paltrow: «Cuando me separé de Chris Martin sentí como si no tuviera piel» La actriz habla por primera vez de su divorcio con el integrante de la banda Coldplay

Aunque han pasado cinco años desde que se divorció de Chris Martin, lo que llamaron «desconexión consciente de pareja», no ha sido hasta ahora cuando Gwyneth Paltrow ha roto su silencio por primera vez para hablar de cómo fue la separación con el vocalista de de la banda británica Coldplay.

Para la actriz no fue nada fácil afrontar la separación después de once años de matrimonio y dos hijos en común: Apple, de 14 años, y Moses, de 12. «Fue brutal. Sentí como si no tuviera piel», confiesa en el podcast Armchair Expert. Paltrow lo vio como un «fracaso terrible» por su parte y lo que más le preocupaba en ese momento eran sus hijos.

En parte fue más doloroso porque ella pensaba que estarían toda la vida juntos, siguiendo los pasos de sus padres. «Miras hacia abajo y te ves empantanado en un divorcio, el peor escenario posible. Mis padres estuvieron casados hasta la muerte de mi padre. Todos mis mejores amigos... sus padres estaban casados con sus compañeros de instituto o de universidad, y siguen casados», explica.

Tras tomar la determinación de separarse, para ambos lo más importante era mantener una amistad por el bien de sus hijos: «El mayor dolor que escuchabas de hijos de padres separados era: 'Mis padres no pueden estar en la misma habitación, no pueden ser amigos ni sentarse en la misma mesa... Ir directamente al punto en el que somos amigos y recordamos que nos quisimos, y dar gracias constantemente por haber creado juntos a esos increíbles seres humanos».

Por su parte, el integrante de Colplay reconoció en alguna ocasión que tras separarse de Paltrow estuvo un año deprimido. Ya pasado el tiempo, la que fue una de las parejas más envidiadas se lleva a las a mil maravillas. De hecho, Chris estuvo en la boda de su ex con Brad Falchuk como un invitado más.