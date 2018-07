Ana Guerra desmiente su relación con Miguel Ángel Muñoz Algunos medios de la prensa rosa aseguraron que la cantante rompió con su pareja Jadel para comenzar una nueva relación junto al actor

ABC

Madrid Actualizado: 23/07/2018 14:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La cantante triunfa con su primer sencillo «Ni la hora», junto a Juan Magan. Sin embargo, la mayoría de titulares que protagoniza no se refieren a su carrera musical, sino a su vida privada y sentimental. En la última algunos medios de la prensa rosa aseguraron que, tras su posible separación con el cantante Jadel, podría mantener alguna relación amorosa con el protagonista de su vídeo musical José Lamuño.

Hace unas semanas se publicaron unas imágenes en las que se podía ver a los dos jóvenes cenando en una terraza y posteriormente tomando copas en el centro de Madrid. Entre supuestos abrazos y carantoñas, la pareja se marcharía en la moto del actor. Aunque quede constancia de los gestos cariñosos y cómplices de la cita, no llegó nunca una confirmación por ninguna de las partes de que la relación fuese formal.

Pese a los rumores con José Lamuño, Ana «War» habría vuelto a ser emparejada con otro rostro muy mediático: el actor Miguel Ángel Muñoz. La supuesta relación habría surgido a raíz de los diversos eventos en los que han coincidido como en el concierto que Hans Zimmer ofreció en el Teatro Real de Madrid y luego en el de Lenny Kravitz. Además de coincidir en la grabación del programa de «Pasapalabra».

Sin embargo, la cantante no ha tardado en desmentir todo a través del programa «Socialité». «Eso es mentira, pero de todas formas tampoco voy a hablar de mi vida privada. Pero no, no estoy con Miguel Ángel Muñoz», aclaró la intérprete.

Su vida es constantemente cuestionada, como quedó demostrado en la polémica entrevista con «Amigas y conocidas», donde las tertulianas criticaron la «excesiva exposición de la joven» en las redes sociales. «Este ritmo requiere mucha intensidad emocional y me da miedo normalizarlo. Por eso cada vez que me subo a un escenario me lo tomo como si fuera la última vez. A día de hoy llenamos estadios, eso no suele ocurrir… Y encima con un público tan generoso», explicaba la cantante para «Cosmopolitan».