El guardaespaldas del rapero Future, brutalmente agredido en el aeropuerto de Ibiza

La llegada a Ibiza del rapero Nayvadius DeMun Wilburn -más conocido como Future-, a Ibiza este lunes ha quedado eclipasada por un violento episodio protagonizado por unos fans. Un grupo de jóvenes británicos agredieron al guardaespaldas de este conocido artista en el aparcamiento del aeropuerto, después de que este se negara a hacerse fotos y firmar autógrafos, alegando que se encontraba muy cansado tras un largo viaje.

«Hoy no, muchachos», les dijo el cantante. Fue entonces, cuando los jóvenes comenzaron a lanzarle insultos raciales. Ante la negativa del rapero, el grupo respondió yendo tras él, pero su guardaespaldas se interpuso en medio para que no pudieran agredirle con tan mala suerte de que fue atacado brutalmente por la espalda. En concreto, fue uno de ellos quien le propinó un puñetazo al escolta justo en el momento en el que el artista se dirigía a coger un taxi en dirección al hotel escogido durante su estancia en España.

Future’s bodyguard got knocked out while in the UK, future didn’t help pic.twitter.com/8IYZE0nE5B