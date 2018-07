Los guardacostas, en pie de guerra contra el flotador favorito de los famosos En Reino Unido ya han sido rescatadas decenas de personas que se internaron en el mar a lomos de un unicornio hinchable, objeto de deseo gracias a las 'celebrities' y hasta a la selección inglesa de fútbol

Iván Alonso

CORRESPONSAL EN LONDRES Actualizado: 05/07/2018 00:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En 2017 fue el flamenco y, en este verano de 2018, el unicornio hinchable ya se ha erigido como el artículo de moda en las playas británicas, sobre todo las del sur del país. En sus diferentes versiones y tamaños -los precios oscilan entre las 20 y las 65 libras-, en torno a este flotador se ha desatado una auténtica locura, sobre todo debido al efecto de las redes sociales en los consumidores británicos. Por Instagram circulan miles de imágenes de bañistas encaramados al hinchable de moda y, según los proveedores de este producto, su popularidad se ha disparado gracias al reality «Love Island», todo un fenómeno de masas en el Reino Unido y cuyos concursantes lo han usado en varias ocasiones. Pero no han sido los únicos: algunos jugadores de la selección inglesa de fútbol, que este sábado se disputa el pase a la semifinal del Mundial de Rusia con Suecia, compitieron entre sí en una improvisada carrera a lomos de sus unicornios en la piscina de su complejo hotelero, situado en las proximidades de Moscú. Aquello fue definitivo.

Sin embargo, las autoridades y los equipos de rescate marítimos han lanzado una seria advertencia a los consumidores: los unicornios no se pueden echar a la mar y tan solo deben emplearse en las piscinas. «Las condiciones de la marea, el viento y cualquier cambio en el clima pueden llevarles más allá de las zonas de baño seguras», asegura Piers Stanbury, director ejecutivo de la Agencia de Guardacostas del Reino Unido. Es más, su advertencia se convierte en ruego cuando suplica que «por favor, no los uses. No los lleves a la orilla del mar. Los inflables solo deben emplearse en las piscinas, no en la costa. Allí pueden pasar rápidamente de resultar muy divertidos a ser potencialmente letales».

Los jugadores de la selección inglesa durante una carrera - TWITTER JESSE LINGARD

La alerta ha llegado después de que el pasado lunes los guardacostas tuvieran que rescatar, en apenas unas horas, hasta a 15 personas que se internaron en el mar encaramados a su unicornio y que fueron incapaces de regresar a la orilla por sus propios medios. Cerca de la Isla de Wight, una mujer de avanzada edad se alejó más de 400 metros de la costa y un equipo de rescate, compuesto por varias lanchas y un helicóptero, tuvo que intervenir para sacara la anciana de la que es «una de las rutas marítimas más concurridas del mundo, tanto de barcos de recreo como comerciales». Gracias a que una persona que navegaba en kayak avistó a la mujer a distancia y la alerta llegó a las autoridades.

La demanda de este tipo de flotadores ha llevado a los fabricantes a crear productos cada vez más elaborados. No solo triunfa el que simula un unicornio, sino que los flotadores con forma de donut, flamenco, cisne o, incluso, una pequeña isla tropical con palmeras son los artículos más vendidos este verano. No en vano, estos productos han aumentado considerablemente su venta. Según las empresas fabricantes, hasta un 172 por 100 en las últimas semanas.