El gran trauma de Adara, de «Gran Hermano Vip»: «Lo que viví me destrozó la infancia»

No es la primera vez que Adara Molinero (27 años), última ganadora de «Gran Hermano Vip», habla de este tema, pero quizás sí sea la vez en la que entra más en profundidad.

La joven madrileña ha concedido esta semana una entrevista para la revista «Lecturas» en la que se abre en canal sobre el gran trauma que asoló su infancia: los malos tratos por parte de uno de los novios que tuvo su madre, Elena Rodríguez (47 años), concursante de la última edición de «Supervivientes» y espacio televisivo en el que reconoció que tanto ella como sus hijos sufrieron malos tratos por parte de una expareja suya. «Lo que viví con mi madre me destrozó la infancia», confiesa Adara en su entrevista más desgarradora.

«Durante mi infancia, mi madre tuvo una pareja que se portó muy mal con mi hermano, conmigo y con ella. Si ahora me está viendo, que sepa que mi infancia se vio marcada por él. Yo le tenía auténtico terror», confesó Adara cuando se encontraba en la casa de Guadalix de la Sierra participando en «Gran Hermano Vip». Ahora, y después de las declaraciones de su madre desde Honduras, la joven ha vuelto a revivir este momento tan duro para ella.

«Aquel hombre nos castigaba sin jugar, sin reír. Un día me dio tal bofetada que me tuvieron que llevar al médico. Mi hermano y yo siempre íbamos callados. Solo con mirarme me daba miedo. Me pegaba donde no me dejara marcas », declara a la revista anteriormente citada.