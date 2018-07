Gran polémica por la letra de la última canción de Ariana Grande

Ariana Grande ha sorprendido a todos sus seguidores con el adelanto de su ultimo single que, aunque estaba previsto para el 20 de junio, se lanzó en Youtube el pasado viernes 13. En solo 3 días el videoclip publicado ha conseguido más de 20 millones de visitas.

La letra de la canción hace una llamada al empoderamiento del sexo femenino: acabar con el techo de cristal, romper con el machismo de la sociedad y, lo que mayor polémica ha suscitado, el gran protagonismo que ha dado la cantante a la vagina y el sexo.

La primera cantante que se atrevió a alzar su voz a favor del feminismo en música pop fue Madonna, quien durante el videoclip de la última canción de Grande recita un versículo de la Biblia llevado al género femenino: «os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanas. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti», recita Madonna mientras Ariana lanza un mazo contra una cúpula de cristal, haciendo referencia a acabar con el techo de cristal. Este ha sido uno de los momentos más comentados y por lo tanto claves del polémico videoclip.

Llama la atención como después de romper la cúpula, Ariana queda escoltada por las piernas de una mujer y en el centro de esta aparece una gran luz. Muchos internautas se preguntan si esta luz sea «la que ilumina el mundo» tal y como recita la cantante.

No es la primera vez que Ariana Grande alza su voz a favor del feminismo en sus canciones, ya lo ha hecho más veces en temas como «dangerous mujer» o «side to side» entre otras. Pero esta vez la artista ha hablado sin tapujos del poder que tiene el sexo carnal, el deseo y asegura que «Dios es una mujer», según titula su nuevo single.

Muchos han sido los que han criticado duramente a la artista por tratar con frivolidad temas tan controvertidos como el sexo o la religión. Ante esto, la cantante decidió contestar a algunos de los mensajes de sus seguidores por Twitter: «el sexo es la fuente de toda la vida. El coño es un privilegio», comentó visiblemente orgullosa de ser mujer.

sex is empowering. it’s the source of all life. pussy is a privilege.