Sálvame La gran mentira de la boda de Belén Esteban, al descubierto Muchos pensaban que la colaboradora estaría planeando vender la exclusiva de su boda a alguna revista del corazón

ABC Madrid Actualizado: 21/06/2019 01:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Belén Esteban es la indiscutible protagonista esta semana. Tras la mediática boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, celebrada el pasado fin de semana en Sevilla, la colaboradora estrella de «Mediaset» ultima los detalles para darse el «sí, quiero» con su prometido, Miguel Marcos, el próximo sábado día 22 de junio.

La boda de la «princesa del pueblo» está generando una gran expectación, principalmente porque los detalles que se conocen hasta la fecha han salido a la luz «a cuentagotas». Además, tal y como la propia Belén explicó, va a ser un evento blindado por una seguridad extrema. Tanto es así que será muy difícil tener acceso a alguna imagen de los novios el sábado, pues celebrarán dentro de la finca «La Vega del Henares» tanto la ceremonia como la posterior fiesta.

Muchos pensaban que la colaboradora estaría planeando vender la exclusiva de su boda a alguna revista del corazón, sin embargo ella misma desmintió esta información desde el plató de «Sálvame». «Se pusieron en contacto conmigo tres revistas, pero no voy a hacerlo. Hay algo más importante que el dinero (...) No. Negativo. Ene, O», decía hace unas semanas mostrándose de lo más tajante.

En aquel momento había dos grandes motivos de peso para no hacerlo: mantener alejado de los focos a su futuro marido -que no quiere exponerse públicamente- y a su hija Andrea, podría decirse que por el mismo motivo.

Sin embargo Belén ha tenido que «tragarse sus palabras», porque se ha conocido la noticia de que, finalmente, será la revista «¡Hola!» la que enseñe en sus páginas las fotografías la esperadísima celebración. Así lo ha confirmado ella misma en una conexión en directo con «Sálvame»: «Hay exclusiva y va a salir en '¡Hola!', lo confirmo (...) He cambiado de opinión y entiendo que la gente me pueda criticar y lo respeto. Lo hago porque me da la gana. No hay problemas económicos. Me hace ilusión salir en '¡Hola!', con unas fotos bonitas y vestida de blanco».