A pesar de sus 30 años de diferencia de edad, la bióloga más televisiva apostó muy alto por el adonis polaco, un joven stripper que gracias a su noviazgo con Ana Obregón empezó a ser protagonista de la crónica social y a desfilar para grandes diseñadores. Sin embargo, a Ana le salió rana su amor con Darek, quien no simplemente la dejó, sino que lo hizo por una íntima amiga de la actriz, Susana Uribarri. Pero el romance entre ellos tampoco duró mucho y al final las que fueron antiguas amigas retomaron la amistad.

Diez años después de su mediática ruptura, el modelo reaparece en televisión para participar en la quinta edición de «Gran Hermano VIP», un duro varapalo para la actiz y presentadora que se encuentra atravesando uno de los peores momentos de su vida: el cáncer de su único hijo, Álex Lequio, fruto de su breve y tortuoso matrimonio con Alessandro Lequio. A pesar de que la pareja se separó cuando Álex era tan solo un bebé, siempre han mantenido muy buena relación y han compartido todo lo relacionado con la educación de su hijo. Y así lo demostraron una vez más cuando la expareja acompañó a su hijo y a su entonces novia Francisca González a Nueva York con el objetivo de visitar un centro médico especializado en el tratamiento y la investigación sobre el cáncer.

Desde el primer día fue una apuesta arriesgada, y los que vaticinaban que el futuro no era cosa de Ana Obregón y el polaco Darek, al final tuvieron razón. La diferencia de edad no fue el obstáculo para este noviazgo, que duró algo más de un año, sino los contrastes tan enormes que había en sus vidas.

La actriz se apresuró a enviar un comunicado para anunciar su ruptura sentimental: «No me gusta hacer este tipo de comunicados pero, como veo que las especulaciones con respecto a mi vida privada no cesan, así como el acoso y las persecuciones de paparazzi que sufro las 24 horas del día, haciendo que sea imposible vivir con la libertad a la que todo ciudadano tiene derecho, me veo obligada a confirmar que he decidido finalizar mi relación sentimental. No tengo porque aclarar los motivos, que pertenecen exclusivamente a mi vida privada, ya que, como todos saben, nunca me he aprovechado económicamente de mis relaciones, hecho que avalan los 25 años que llevo trabajando sin descanso. Aunque soy consciente de que en ciertos programas llenarán muchas horas de mentiras, injurias y basura, pido respeto a mi intimidad y al honor, viéndome obligada a tomar acciones legales contra todos aquellos que no lo cumplan. Ana Obregon».