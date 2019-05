El gran disgusto de Belén Esteban antes de su despedida de soltera La televisiva se encuentra en Ibiza disfrutando con sus amigos

ABC Madrid Actualizado: 25/05/2019 13:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Belén Esteban se encuentra inmersa en los preparativos de su inminente boda con Miguel Marcos, celebración que tendrá lugar el próximo 22 de junio. Los preparativos, dice, se han hecho con mucha antelación y pese a que recientemente reconoció que no estaba «nerviosa» sino «inquieta», este proceso le ha llevado a perder bastante peso.

Este fin de semana, cuando queda menos de un mes para el «gran día» sus amigas Tina, Mariví y Solele, entre otros, le han preparado su primera despedida de soltera, que está teniendo lugar en Ibiza. La colaboradora ya tiene colgada una banda en la que se puede leer «despedida loca», que no deja lugar a dudas sobre quién es la novia. Sin embargo, no todo han sido alegrías en los últimos días.

Y es que esta semana varios medios publicaban por adelantado el destino del viaje, algo que no le ha gustado nada a la de Paracuellos. «No me ha sentado muy bien pero sé quien ha sido pero no voy a dar más detalle», decía ayer visiblemente molesta en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, antes de partir a la isla, según publica Europa Press.

Pese a haberse roto la sorpresa, la colaboradora más popular de «Sálvame» está centrada en disfrutar al máximo estos días junto a sus amigas. Las redes sociales, como no podía ser de otra forma, han sido el escenario perfecto para mostrar todos los detalles de la desenfrenada despedida.

En cuanto a la de su futuro marido, la ex de Jesulín de Ubrique ha dejado claro, como ya es costumbre, que no va a dar ningún detalle: «Sabes que yo de Miguel no hablo, no voy a decir lo que va a hacer Miguel».