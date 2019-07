Gloria Trevi: «Si pensara que las mujeres somos superiores, caería en el error de los hombres» La cantante mejicana ha viajado hasta España, donde actuará en la celebración del Orgullo Gay 2019

Patricia Romero Madrid Actualizado: 05/07/2019 01:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Luchadora, defensora de los más debiles y abanderada del empoderamiento de la mujer. Así es la intérprete mejicana Gloria Trevi (51), que aterriza en España durante unos días con motivo de la promoción de su último album, «Diosa de la noche». La cantante también actuará este viernes 5 de julio en el escenario de la Puerta del Sol de la capital debido a la celebración de la semana del Orgullo Gay, donde además será galardonada con el premio especial Mister Gay Pride 2019.

Trevi ha manifestado que está muy agradecida con la comunidad LGTBI, ya que a pesar de no haber tenido nunca la ocasión de hacer una gira musical por España, han confiado en ella para otorgarle el Premio Especial Mister Gay Pride 2019, que tantos rostros del panorama nacional han recibido ya, entre los que se encuentran Rocío Jurado o Marta Sánchez. La mejicana se siente muy identificada con este colectivo, de quien además dice apoya mucho a las mujeres. «Tenemos mucho en común. Ambos hemos sido prejuzgados y oprimidos, pero nos hemos levantado», reconoce.

Gloria Trevi - Universal Music

Para Gloria, su canción «Todos me miran» es un grito reivindicativo que refleja dos historias paralelas: la de una mujer oprimida por un hombre y la de un hombre homosexual oprimido por su familia. Quizás sea este el motivo que la haya convertido en el himno gay por excelencia, que nunca falta en las celebraciones del Orgullo. Ella atravesaba una situación emocional similar por aquel entonces cuando la compuso y es por esto que se identifica tanto con el colectivo LGTBI.

«Mi historia es la historia de muchísimas mujeres, solo que me tocó vivirla a mí muy intensamente», ha relatado, después de añadir que «no se podría contar en un minuto ni en una película de dos horas». Acusada de formar parte de un clan de corrupción de menores, Gloría estuvo en la cárcel durante casi cinco años por culpa del que fuera su representante y primer marido, Sergio Andrade.

Pero las cosas no eran como parecían ser. Y es que la mejicana estuvo sometida amaltrato psicológico y constantes humillaciones durante 17 años por parte del que también es el padre de su hijo mayor, Ángel Gabriel. «Durante un tiempo, ese señor me hizo creer que yo no era nadie y entonces, la gente también lo creyó», ha relatado. Contra todo pronóstico, consiguió salir de esa terrible situación y por ello, manda un mensaje a todas las mujeres que se encuentran en la misma postura que ella hace años: «La libertad no tiene por qué darte miedo, está llena de oportunidades».

Preguntada acerca de si se considera un referente feminista, la intérprete ha manifestado que no es feminista, sino «humanista». Cree ciegamente en los seres humanos y en la igualdad. «Si pensara que las mujeres somos superiores, caería en el error de los hombres», ha dicho. Además, opina que las personas «tenemos que respetarnos, no tolerarnos».

Aparte celebrar la semana del Orgullo Gay, Gloria Trevi ha viajado hasta España para promocionar su decimosegundo disco «Diosa de la noche». La cantante confesaba entre risas que, a veces, se considera una auténtica diva de la noche pero que el título de su nuevo álbum no tiene nada que ver con ello. «Yo pienso que dentro de cada uno de nosotros hay un pedacito de Dios. Entonces, todos somos dioses de la noche», ha explicado.

El disco está repleto de canciones para filosofar pero sobre todo, de amor. Trevi considera que existen muchos tipos de amor en el mundo, pero sin duda el que existe entre una pareja «debe mantenerse el mayor tiempo posible encendido, caliente, apasionado y romántico». Para ella, son muy importantes los detalles y la aventura porque «cuando la pasión se acaba ya no hay amor, sino afecto y costumbre».

En cuanto a los rumores que se dispararon sobre una posible crisis con su actual marido, Armando Ortega, Gloria ha dicho que hubo un momento en el que se planteó la relación porque ya no era como al principio. «No iba a quedarme así por la sociedad, por el qué dirán o para que vieran que estábamos casados y somos un matrimonio ejemplar», ha dicho. «Yo quiero pasión y detalles. Me enamoré de un hombre que me ponía una alfombra de pétalos. ¿Dónde está mi alfombra de pétalos?», se reía.

A día de hoy, la pareja -que lleva diez años casada- ha conseguido superar su pequeña crisis matrimonial. Tras la estancia de Gloria en Madrid, tienen planeadoviajar a Grecia con su hijo mayor y su sobrino, y después, una semana o dos a Hawaii.

Gloria Trevi - Universal Music

Gloria Trevi no puede dejar de pensar ni un solo minuto en la música, que es su verdadera pasión en esta vida. Por eso, cuando no se encuentra subida a un escenario, la mejicana sigue componiendo porque «La música no es solo un disco, hay que producir constantemente». Por el momento, tiene en mente varias canciones nuevas.

A pesar de su escaso tiempo libre, se confiesa fanática de las películas de terror y suspense. Eso sí, siempre las ve en el cine porque «tiene una magia especial». Además, también le encanta la serie «The walking dead», dibujar y organizar fiestas familiares. Su vicio inconfesable: el videojuego «Candy Crush».