La it girl, el barón y el cuñado

Este sábado se ha celebrado, en Marbella, la novena edición de la gala solidaria Starlite. Solo una ‘it girl’ (chica del momento) como Olivia Palermo para eclipsar al mismísimo Antonio Banderas. La joven de 33 años llegaba a la ciudad desde la isla caribeña de Mustique para recibir un premio por su labor filantrópica centrada en los massai. No todo es altruista en su vida. Si alguien quiere que Olivia se convierta en una invitada a su evento -como fue este caso- deberá cumplir una serie de requisitos: solo viaja en primera clase de Lufthansa, cuyos billetes alcanzan los 13.000 euros por vuelo y pasaje; su caché sin posar con producto ronda los 60.000 euros. No es de extrañar que el patrimonio de Palermo se estime en 10.000.000 de euros. Una fulgurante carrera que arrancó en un reality americano de poco presupuesto que la lanzó al estrellato. Hoy ella y su madre viven en el Upper East Side de Nueva York y Dior es su marca fetiche. Su próximo destino el barco del diseñador Valentino en el que continuará sus vacaciones. La invitada más cara pasó desapercibida. Pero no fue la única celeb que acudió a la llamada de Sandra García-San Juan.

Quien también ha protagonizado los corrillos marbellís es Gigi Barón Biagio de Bruccoleri, la nueva ilusión de Carmen Lomana. Un aristócrata cuya familia tiene sus orígenes en Palermo. No tiene ya palacio o al menos el que tenían está en ruinas. Y lo más curioso me dicen unas amigas en común que él es más de amigos, vamos que Lomana más que una ilusión es una distracción para el, que está bien asesorado y a ambos les va a venir bien rentabilizar este verano un noviazgo ficticio. Lo que no es ficción sino ya una realidad es que el torero Canales Rivera ya es cuñado oficial de Antonio Banderas. Este viernes cenaba pizza en la cantera con Bárbara , la hermana gemela de Nicole Kimpel, mientras disfrutaban de los nuevos éxitos románticos de Juanes. El diestro lleva un año separado de su mujer María del Carmen con la que tuvo dos hijos. La recién estrenada pareja ya no oculta su pasión de la que son testigo las montañas de la cantera de Naguelles, donde este sábado un año más se derrochó solidaridad y glamour, con Ford España como patrocinador más generoso de la gala.