Georgina Rodríguez dispara los rumores de un nuevo embarazo La joven aragonesa se dejó ver durante el partido Portugal-Serbia, mientras los espectadores comentaban su ‘sospechoso’ vientre y Ronaldo se retiraba lesionado

Georgina Rodríguez llamó la atención de los espectadores que asistían en el Estadio da Luz, en Lisboa, al partido Portugal-Serbia clasificatorio para la Eurocopa’2020. «Mira, mira, es ella», decía una mujer desde la grada sin quitar ojo del palco. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo se tenía que retirar lesionado del terreno de juego y la joven aragonesa mostraba gesto de preocupación acompañada de Dolores Aveiro (la madre del delantero estelar de la Juventus), Elma Aveiro (la hermana menor) y José de Andrade, actual compañero sentimental de la matriarca del clan originario de Madeira.

No hacían más que alzar la vista los aficionados, con la mirada puesta en la barriga prominente de Georgina, que no pasó en absoluto inadvertida. ¿Está otra vez embarazada? ¿Va a tener Alana Martina un nuevo hermanito biológico? Las especulaciones no se hicieron esperar y se han trasladado, cómo no, a las redes sociales, que no dejan de exhibir todo tipo de comentarios al respecto. «¿Otro niño?», repetía una chica joven que se decía admiradora de la estética que suele poner en juego la exdependienta, hoy reciclada en empresaria al calor de los negocios diversos de Cristiano.

Los rumores de embarazo de la novia del jugador portugués llegan un año y medio después del nacimiento de Alana. No puede ovidarse, además, que el exicono del Real Madrid ha expresado en varias ocasiones su deseo de fundar una familia numerosa. Así las cosas, resulta cada vez más común en Lisboa ver a Georgina Rodríguez, pues la pareja disfruta del ático que Ronaldo posee en la emblemática Avenida da Liberdade, no demasiado lejos del Hotel Pestana CR7.

Ya en 2017 dieron la vuelta al mundo las imágenes en las que la joven española mostraba un vientre algo prominente, y ahora todo parece cobrar una nueva dimensión en este mismo sentido. La madre del cinco veces ganador del Balón de Oro salió a la palestra en su día para negar todo, pero el tiempo demostró que las especulaciones encerraban una verdad como un templo. El entorno de Cristiano Ronaldo deslizó en varias ocasiones que el goleador estaba harto de ser un padre soltero, algo que acontecía en los casos en que recurrió a la gestación subrogada.

Hoy no es raro verle pasear con Georgina por la avenida más cara de Lisboa, que reúne tiendas de marcas como Gucci, Prada, Bvlgari, Louis Vuitton, Loewe, Trussardi, Tod’s, Versace, Hugo Boss, Michael Kors o Armani.