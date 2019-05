George Clooney «rechaza» ser el padrino del hijo de Meghan Markle y el Príncipe Harry Esta semana, el intérprete ha respondido a la eterna duda sobre su posible nuevo título

ABC Madrid Actualizado: 10/05/2019 12:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El error de la Casa Real británica en la presentación del hijo de Meghan y Harry

En el hall Saint George del Castillo de Windsor y ante un selecto grupo de periodistas, los duques de Sussex presentaron este martes a su primer hijo, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Los padres se mostraron felices por el nacimiento: «Tengos a los dos mejores chicos del mundo», dijo Meghan Markle, que confesó sentirse en un un momento mágico. Por su parte, el Príncipe Harry añadió que la paternidad era increíble y que se sentía muy feliz.

A pesar de que la exactriz estadounidense es muy dada a romper las tradiciones reales, hay una contra la que no podrá luchar. Y es que ni ella ni su marido podrán tener la custodia total de su hijo, puesto que ese derecho será otorgado a la Reina Isabel II, de acuerdo con una ley promulgada en 1717 por el Rey Jorge que especifica que el monarca reinante tiene la custodia de todos los bebés nacidos dentro de la Familia Real británica. Lo que sí que podrán decidir es quiénes serán los padrinos del pequeño y los diarios británicos ya se han puesto manos a la obra para intentar averiguar quiénes serán los elegidos.

Entre los nombres que se han barajado, el más repetido es el de George Clooney. El actor es muy amigo del matrimonio y en más de una ocasión ha alzado su voz en favor de la duquesa de Sussex. «Quiero decir algo. Acabo de ver un reportaje sobre ella y, la verdad, la están persiguiendo y criticando como hicieron con la Princesa Diana», dijo antes de recordar la persecución constante de los medios contra Diana de Gales, quien falleció en un accidente de tráfico en 1997, mientras era perseguida por unos paparazis.

Esta semana, estreno de su nueva serie de «Hulu Catch-22», el intérprete ha respondido a la eterna duda sobre su posible nuevo título: «A todo el mundo le gustan los rumores, pero no es verdad», asegurando que «sería muy mala idea porque no se me daría nada bien. Tengo gemelos y apenas puedo con ellos». Esta no fue la primera vez que el actor tiene que negar este tipo de afirmaciones. El pasado mes de febrero, Clooney tuvo que responder otra vez sobre si iba a ser el padrino del bebé de Meghan y Harry. «Soy padre de dos gemelos, ya limpio suficiente mierda. Literalmente, digo mierda».