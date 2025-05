Gabriel Rufián se casará con su novia pese a las súplicas de su expareja

El político Gabriel Rufián ha decidido casarse con su actual novia Marta Pagola , jefa de prensa del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados desde 2013, con la que mantiene una relación desde finales de 2018, tal y como ha podido confirmar esta semana la revista «Lecturas».

Marta Pagola

Rufián y Pagola se conocieron y enamoraron en los pasillos del Congreso, momento en el que el portavoz adjunto de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) decidió divorciarse de su mujer Mireia Varela , madre de su único hijo de 9 años.

La filóloga hispánica y profesora de secundaria se convirtió en noticia la semana pasada tras publicar una desgarradora carta en su perfil de Instagram en la que aseguraba sentirse destrozada por la ruptura con el mediático político: «Despedí 2018 llorando sabiendo que perdía al amor de mi vida. Le lloré todos los días, tardes y noches. Le supliqué mil perdones y desee cada hora su vuelta. Centenares de noches en vela. Sufrimiento inconmensurable. Aislamiento del mundo. Dolor a la gente que me rodeaba. Incomprensión del prójimo, terapias y medicación. Discusiones sin fin. Dolor, dolor y más dolor.

Rufián y Mireia Instagram

He despedido 2019 llorando sabiendo que ya no podré recuperarle. Lloro en este 2020 por perder al amor de mi vida, al que escogí como padre de mi hijo , a mi mejor amigo, a mi apoyo incondicional, a mi alma gemela, a mi amante fiel, a mi eterno defensor, a mi paciente protector, a mi infatigable luchador por mí, a mi sueño de familia ideal. No he perdido a una persona en mi vida, he perdido parte de mí misma en él. Hay cosas que el tiempo no puede curar, ni ocultar, ni cicatrizar. Hay heridas eternas. Hay amores que no mueren. Hay personas que no se olvidan. Hay momentos que no se superan. Hay errores que no se perdonan. La felicidad ni se busca ni se alcanza ni se encuentra, se construye. La vida son batallas; a veces hay que luchar y otras hay que saber rendirse. Y yo me rindo».

Rufián y Mireia junto a su hijo Instagram

Gabriel Rufián empezó a ser mediático en España en noviembre de 2015, durante sus primeros actos de precampaña como candidato de los republicanos al Congreso. Desde entonces su política a golpe de tuit, que ha ido forjando en los últimos años en la red social de micromensajes, ha provocado que su cuenta suba como la espuma. Es uno de los políticos más activos en redes sociales, no solo en Twitter sino que en Instagram también es aficionado a colgar fotografías que relatan su labor política junto a mensajes calmados en oratoria pero muy agresivos en contenido .

Sin embargo el portavoz adjunto de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) también utiliza la aplicación para publicar momentos de su vida cotidiana. Así dio a conocer a la que era su pareja, Mireia Varela, una experta del español que se graduó en Lengua y Literatura española, con máster en Lengua Española, Literatura Hispánica y Español como Lengua Extranjera por la Universidad Autónoma de Barcelona.