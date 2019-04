La fría respuesta de Alba Carrillo en la guerra con José Ramón De la Morena La colaboradora ha respondido a los últimos ataques del periodista en el programa «Ya es mediodía»

Lo que hace unos meses empezara como una bonita historia de amor entre Alba Carrillo y T. Courtois se ha convertido en una guerra abierta que está durando más que la propia relación relámpago. Y es que, en las idas y venidas entre el futbolista y la modelo, se han involucrado más personalidades.

Después de que el gurdameta acudiera a una entrevista con José Ramón De la Morena y este se refiriera a ella como «señorita», la tertuliana no se quedó callada y arremetió contra el periodista y se refirió a él como «un machistorro tremendo al que le falta ir a los toros y rascarse los huevos». A raíz de este enfrentamiento ambos se han visto envueltos en una guerra llena de acusaciones e insultos, hasta el punto de que el periodista llegó a llamarla «señorita de compañía».

Hoy, todo apuntaba a que el plató de «Ya es mediodía» se iba a incendiar con la reacción de Carrillo. Sin embargo, sus compañeros se han sorprendido de la frialdad que en esta ocasión ha mostrado: «A mí verdaderamente no me ofenden esas palabras. Lo siento. Deberían de ofenderle a su mujer y a sus hijas, porque si mi padre dijera esas cosas de una mujer, me sentiría profundamente ofendida, avergonzada y dolida».

La maniquí ha recurrido al argumento de la educación para rebatir al periodista: «Gracias a Dios he sido educada por un hombre muy feminista, que entiende que las mujeres tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana con nuestra vida, y que me ha educado en libertad y con valores. También se ha preocupado por mi cultura, de hecho, estoy estudiando mi segunda carrera, con este cerebro de mono, sí».

Además, ha dicho que no iba a hacer más declaraciones al respecto sobre el presentador de «El Transistor». Tú mismo te retratas y no te voy a hacer más publicidad gratis. Tengo la suerte de que estoy educando al hijo de un amigo tuyo y espero que las próximas generaciones educadas por mujeres libres y en el respeto, demos lugar a hombres que no tienen nada que ver con tu educación», ha sentenciado.