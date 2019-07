La fría felicitación de los Duques de Sussex a su sobrino Jorge El pasado lunes, el hijo de los Duques de Cambridge celebró su sexto cumpleaños junto a su familia en el Caribe

El pasado lunes, el Príncipe Jorge cumplió seis años. Por segundo año consecutivo, el hijo de los Duques de Cambridge, disfrutó de su cumpleaños junto a sus padres y sus dos hermanos, Carlota y Luis, en la isla de Mustique, un lugar idílico ubicado en el Caribe.

La Casa Real le dedicó varias felicitaciones a Jorge de forma pública a través de sus redes, aunque a decir verdad, algunos miembros de la familia se involucraron más que otros con el hijo del Príncipe Guillermo y Catalina de Cambridge. Los Duques de Sussex, a diferencia de otros, no han mostrado demasiado entusiasmo en el cumpleaños de su sobrino. En esta ocasión, simplemente se han limitado a comentar con este escueto comentario en la cuenta de Instagram de «The Royal Family»: «¡Feliz cumpleaños! Deseándote un día muy especial y ¡mucho amor!».

No se sabe que habría llevado a Meghan Markle y Harry a felicitar de manera tan fría al pequeño. Algunos medios británicos, aseguran que lo habrían hecho para no incomodar a los Duques de Cambridge, pues exponen que en años anteriores podrían haberse mostrado molestos de que se dirigieran a su hijo por su nombre de pila y no empleando los títulos con los que se debe referir a un heredero al trono. Por lo que podrían haberse referido a él de esta forma para satisfacer a sus progenitores y cumplir con el protocolo.