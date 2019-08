Francesca Pascale desmiente que haya pedido matrimonio a Silvio Berlusconi La hospitalización del Cavaliere en agosto se habría producido tras la agitada cena, según el periódico, que cita fuentes de Arcore, información desmentida por la novia de Berlusconi, que replica qué es para ella el amor y el matrimonio

Seguir Ángel Gómez Fuentes Corresponsal en Roma Actualizado: 22/08/2019 11:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«¿Matrimonio o patrimonio?». Este el sibilino titular que ofrecía este miércoles un medio italiano para referirse a la réplica que había hecho Francesca Pascale, la novia de Silvio Berlusconi, al diario «Il Fatto», según el cual el repentino ingreso del magnate en el hospital San Raffael de Milán, el pasado día 6 de agosto, se debió a una acalorada discusión con su novia Francesca, que le habría pedido que la llevara al altar.

La verdad es que intrigó sobremanera que en pleno mes de agosto el exprimer ministro hubiera tenido que ser ingresado en un hospital. El San Raffael se limitó a señalar que Berlusconi se había sometido a exámenes médicos de control. Ante lo inesperado de la noticia y para evitar falsos rumores sobre la salud del Cavaliere, sus más estrechos colaboradores aseguraron que se encontraba bien. El propio Berlusconi así lo ha manifestado reiteradamente en los últimos tiempos y en campaña electoral, siendo elegido eurodiputado al parlamento de Estrasburgo. Incluso, un Berlusconi incorregible contaba chistes picantes, los más amplios en su lista, para ratificar su buen estado de salud. Por ejemplo, en el bar «Mariuccia» de Pirri (Cerdeña), el líder de Forza Italia exclamó tras tomarse un café: «Qué pena tener 82 años (hará 83 en septiembre), pero me siento en forma: Antes me hacía seis por noche; ahora después de tres, me duermo», dijo un sonriente Berlusconi ante la risotada general en el bar.

En definitiva, su visita agosteña al hospital fue vista como algo natural en un octogenario que ha tenido numerosos achaques y una muy delicada operación quirúrgica al corazón. Pero el diario «Il Fatto» escribió de «misterio soviético en torno a la salud de Berlusconi, con secreto de matriz soviética», y se preguntó: «¿Cómo está el ex Cavaliere?», adentrándose en un terreno complicado para aclarar el misterio. «Salvini resucita a Berlusconi», destacaba el pasado lunes el diario «Il Fatto» en un titular, en referencia a la posibilidad de que el exprimer ministro y líder de Forza Italia volviera a tener un papel de protagonista si, con la crisis abierta por el líder de la Liga Salvini, la derecha se hubiera hecho con el poder, una posibilidad que se evaporó prácticamente el martes al abrirse oficialmente la crisis de gobierno, que, salvo un milagro, manda a Matteo Salvini a la oposición.

Bajo ese titular sobre Berlusconi, «Il Fatto» publicó una foto de Francesca Pascale (34) con este texto: «¿Me quieres esposar? La hospitalización de agosto, dicen desde Arcore –residencia milanesa del Cavaliere-, se habría producido después de una tumultuosa cena de Berlusconi con la novia Francesca Pascale, en la que ella le habría pedido ser esposada». Este mismo miércoles llegó la réplica y el desmentido de Pascale: «Las informaciones sobre mí son graves e infamantes. Me reservo iniciar acciones legales y pido publicar un desmentido a la noticia que no tiene fundamento». Después, la novia de Berlusconi lamenta no haber sido consultada directamente por el periódico, porque «hubiera podido contar qué significa para mí el amor. Hubiera dicho que para mí es el más noble de los sentimientos, que no tiene necesidad de contratos o vínculos religiosos para existir. Hubiera explicado que para mí no debe haber barreras o prejuicios porque el amor es una cosa seria y las leyes de los hombres a menudo no lo son».

Después Franesca Pascale explica su idea del matrimonio: «Personalmente no creo que el matrimonio pueda reducirse a una mera firma o mero rito: El civil me entristece y el religioso me inspira simpatía. Aun respetando el matrimonio como institución o elección individual, no considero que eso esté entre lo fundamental de un amor ni entre las condiciones que hacen noble y auténtico el más puro de los sentimientos». «Il Fatto» le réplica con cierta ironía: «Gentile Francesca, una señora que sabe describir tan bien el Amor –estoy de acuerdo con usted sobre la A mayúscula- no puede cegarse por las maldades de los que filtran secretos de Arcore o de Palazzo Grazioli (la residencia romana). Es más, el contenido de entre bastidores que se me ha referido era tan feroz que yo me he limitado a depurarlo. En cualquier caso, tomo nota de su desmentido: Sería triste discutir en el Tribunal del «más noble de los sentimientos humanos», concluye «Il Fatto». Como decía Virgilio, «Omnia vincit amor» (todo lo vence el amor).