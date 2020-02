Fran Rivera se sincera sobre su divorcio con Eugenia Martínez de Irujo: «Me maltrataron» El torero ha sorprendido al confesar algunos de los detalles más íntimos de su vida

A diferencia de su hermano Cayetano, Fran Rivera es bastante dado a hablar de su vida privada, aunque hay ciertos temas sobre los que siempre ha mostrado más cautela, como todo lo relacionado con su exmujer y madre de su hija Cayetana, Eugenia Martínez de Irujo. Esta semana, no obstante, el colaborador de «Espejo Público» no ha tenido reparos a la hora de lanzar un «zasca» a la hija de la desaparecida Duquesa de Alba.

«No conozco un divorcio amistoso. Es una situación muy violenta. La sentencia de mi primer matrimonio con Eugenia fue un horror. Me maltrataron absolutamente. Fue un abuso, una barbaridad... Todo eso de la igualdad en las separaciones es mentira. Al hombre lo machacan», comenzaba diciendo.

La expareja estuvo casada durante cuatro años y, en un principio, las diferencias entre ambos fueron más que evidentes. Es más, el hermano de la duquesa de Montoro, Cayetano Martínez de Irujo, se posicionó durante mucho tiempo del lado del que fuera su cuñado. Poco a poco las aguas fueron calmándose y el torero y su exmujer acercaron posturas, sobre todo por el bien de su hija. En los últimos años han coincidido en algunas celebraciones y actos públicos sin problemas. Eugenia, incluso, promocionó uno de los vestidos diseñados por Lourdes Montes, actual mujer del diestro.

Su aparentemente buena relación, sin embargo, no ha frenado sus últimos comentarios en televisión. «Me machacaron a nivel económico y luego en el tema de las visitas. Cuando unos padres se separan, la custodia compartida debe ser por ley, porque un padre no puede educar a un hijo un fin de semana sí, otro no. Es una aberración separar a un padre de un hijo», ha seguido lamentando.