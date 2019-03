Viva la vida La fotografía prohibida de Isabel Pantoja y Encarna Sánchez Tras varios años sale a la luz una imagen de la tonadillera con la periodista que, en su momento, no se llegó a publicar por prohibición de esta última

Pese a que hace ya más de dos décadas que falleció la periodista y locutora de radio Encarna Sánchez, la fuerte amistad que mantuvo con Isabel Pantoja sigue siendo un tema que regresa una y otra vez. Así, este fin de semana, Diego Arrabal ha contado en el programa «Viva la vida» la historia que oculta la fotografía prohibida en su momento de ambas.

Se trata de una imagen en la que supuestamente aparecen las dos en bikini en una playa de Caños de Meca y que, en su momento, salió publicada en una revista de tirada nacional pero sin Encarna Sánchez por prohibición expresa de ella. «En esta fotografía desapareció Encarna Sánchez. El poder que tenía Encarna era tal que consiguió que la revista no la publicara», cuenta en el espacio de Telecinco, añadiendo que el que aquella foto saliera, aún con ella borrada, tuvo consecuencias.

Tal fue el estupor en el plató del espacio que hasta la propia presentadora, Emma García, decidió ausentarse. «Me han dejado aquí solo con lo que Encarna Sánchez nunca hubiese querido que se publicase, y que hoy vamos a hacer público. Hasta Emma García se ha tenido que ir asustada del plató», decía Arrabal. A los pocos minutos no tardó en aparecer la conductora del programa explicando su ausencia: «Me ha dado yuyu y he dicho ‘no, no, no’. Pero al final he vuelto. Es muy fuerte esto, después de 23 años y con el carácter que tenía esta mujer».

Esta no fue la única imagen. Tiempo después aparecieron otras en la prensa del corazón aunque, en esta ocasión, eran unas de Isabel Pantoja en la playa con María del Monte que provocaron la enemistad de por vida con Encarna Sánchez, según explica el periodista. «Las malas lenguas dicen que Isabel Pantoja se dejó hacer estas fotografías», comentó Arrabal.

En su día, Isabel Pantoja y María del Monte también fueron íntimas, de hecho esta última es la madrina de su hija Chabelita. Siempre se ha desconocido la razón de su distanciamiento, ni la propia Isa Pantoja lo sabe, como así declaró el pasado año. «Es una persona que he querido un montón. Mal recuerdo no tengo, pero perdí el contacto con ella hace muchos años».