La foto de Melania Trump mirando fascinada a Justin Trudeau durante el G-7 que se ha vuelto viral La mujer de Donald Trump y el primer ministro canadiense han sido pillados en una graciosa pose que, por el contrario, parece no dejar en muy buen lugar a Donal Trump

ABC Madrid Actualizado: 27/08/2019 13:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Fotos de familia, apretones de mano por cortesía, mucho protocolo y reuniones en las que se decide entre poco y nada. Las cumbres de líderes internacionales no son precisamente muy interesantes que se diga y la del G-7 no iba a ser una excepción. No obstante, no solamente han quedado para la posterioridad decisiones que marcarán el rumbo de la humanidad, sino «momentazos» como el protagonizado en Biarritz este fin de semana por la primera dama estadounidense, Melania Trump, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Minutos antes de la realización de la tradicional foto de familia entre mandatarios y sus respectivas parejas, que la mujer deDonald Trump y el político canadiense deleitaron a los -avispados- fotógrafos con una desafortunada pose que ha dado lugar a una de las que posiblemente se convierta en una de las fotografías más virales y anecdóticos de este verano. Fue en el momento de ir a saludarse con dos besos, que aprovecharon para pillarle a ella mirando de manera embelesada a Trudeau, quien cosecha una gran legión de admiradoras y admiradores a sus espaldas.

Los mandatarios internacionales participantes en la cumbre del G-7, celebrada este fin de semana en Biarritz, en la foto de familia tradicional junto con sus respectivas esposas - GTRES

Pero ahí no se queda la cosa. Algo que ha provocado aún más carcajadas con esta viral estampa ha sido la existencia de un tercero en discordia: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El político republicano aparece en segundo plano con mirada cabizbaja y gesto de pena mientras sostiene de la mano a su mujer, como intentando apartarle del lado de Trudeau.

La imagen da para todo tipo de interpretaciones y memes entre los usuarios de redes sociales, a cada cual más gracioso. «Todo el mundo merece a alguien que le mire como Melania Trump mira a Justin Trudeau», escribía un internauta en Twitter.

Find you someone that looks at you the way Melania looks at Justin Trudeau. pic.twitter.com/nOVyIijknE — M.J. Mouton (@MJ_Mouton) August 25, 2019

So, Melania, what attracts you to Justin Trudeau? pic.twitter.com/5be6sQQvp0 — Brendan Returned. Esq. 🌈 🇪🇺🐱 (@buddah_uk) August 26, 2019

Sin embargo, no se trata de la primera vez que Justin Trudeau acaparada miradas dentro de la familia Trump. Y es que ya en 2017, una de las hijas de Donald Trump y mujer del consejero presidencial Jared Kushner, Ivanka Trump, cayó rendida a los encantos de este joven -y según muchos, atractivo- mandatario canadiense. En aquella ocasión, las imágenes también se volvieron virales y volvieron a ser objeto de numerosas bromas y memes.