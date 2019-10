La foto más sorprendente de Ana Obregón: «Me ha costado varios tortazos» La actriz, si bien recientemente reconocía que el último año había sido para ella una «pesadilla», intenta transmitirle a su hijo su energía positiva

ABC Madrid Actualizado: 17/10/2019 18:38h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ana Obregón atraviesa una época complicada después de que a su hijo, Álex Lequio, que se encontraba casi recuperado del cáncer que le detectaron el año pasado, le dijeran que había sufrido una recaída. Pero si por algo se caracterizan madre e hijo es por afrontar la vida siempre de forma positiva. Una actitud que ambos reflejan a diario en las redes sociales, donde el jóven comparte parte de su día a día y su lucha contra la enfermedad con su característico sentido del humor.

La actriz, si bien recientemente reconocía que el último año había sido para ella una «pesadilla», intenta transmitirle a su hijo su energía positiva y una buena actitud a la hora de enferntarse a los problemas que pueda presentar la vida. Y es precisamente este mensaje el que ha compartido en su última publicación de Instagram, acompañado por una imagen que no deja indiferentes a sus seguidores.

«Este selfie que me ha costado varios tortazos (llevaba muchos meses sin tiempo de practicar Yoga). Va dedicado 'A todos los valientes que consiguen extraer felicidad y aprendizaje de la adversidad'. «¡Yo estoy en ello! En defensa de la felicidad», escribe junto a una fotografía en la que aparece haciendo una postura de yoga.

Los comentarios de sus seguidores no se han hecho esperar. «¡Eres maravillosa! Gracias», «La verdad es que hay valientes como tú. Me gusta vuestra actitud, es envidiable. Me encantaría tener ese Don Un millón de besos. Me quedo con este gran ejemplo que me dais cada día» o «Eres artista, de la cadena a los pies... Empezado por tus sentimientos», son solo algunos de ellos. Otros, sorprendidos, han halagado la flexibilidad de la bióloga: «Para que luego digan que uno es su edad cronológica! Pues no, porque a mí Anita me dejas sin palabras. Parece que toda la juventud del mundo quiere vivir en ti. Eres una mujer única e irrepetible».