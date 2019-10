La foto de Alba Díaz que desata la polémica por su «pérdida de peso» La vida de la «influencer» ha dado un cambio radical desde que se mudara a París

Alba Díaz abandonaba recientemente su vida en España para embarcarse en una nueva aventura en París, ciudad en la que vivirá, al menos, hasta que finalice sus estudios de Negocios y Comunicación en una universidad parisina. La hija de Vicky Martín Berrocal ya se encuentra instalándose en la capital francesa (con el apoyo de su madre, que se trasladaba para echarle una mano en sus primeras semanas) y para vivir ha optado por un pisazo que ha alquilado en uno de los mejores barrios de la ciudad y por el que paga 3.155 euros, tal y como adelantó «Jaleos».

La vida de la «influencer» ha dado un cambio radical, pero ha sido la excusa perfecta para llenar su perfil de Instagram, en el que suma ya más de 185.000 seguidores, de idílicas fotos en los rincones más bonitos de la ciudad. Una de las últimas, en la que luce un diseño de su madre, se ha llevado los elogios de muchos de ellos pero también ha despertado comentarios no tan positivos.

«¿Cuántas tallas te has quitado con el Photoshop? ¡Qué descaro!», «Una dudilla, o has perdido un montón de kilos o te has pasado con el Photoshop», «Menudo filtro, hija» o «¿¿¿Pero esta quién es???», son solo algunos de los mensajes más destacados en esta publicación. Eso sí, ya acumula más de 7.300 «me gusta».

Amor a distancia

«Gracias por aparecer en mi vida, por no soltarme jamás, por enseñarme tanto en tan poco, por cuidarme como me cuidas y hacerme ser mejor persona! Gracias por enseñarme lo que es el amor puro y sincero, por sacarme una sonrisa cuando la he necesitado, por entenderme y entender mis 19 añitos y todo lo que eso conlleva, porque cada vez que te miro es como si fuera la primera vez... por ser tan noble, humilde y desvivirte por mí y los míos! Por hacerme vivir los mejores ocho meses de mi vida! Te quiero Javi! Te veo prontito!», escribía junto a una foto la pareja, Javier Calle, demostrando que siguen igual de enamorados a pesar de los kilómetros que les separan.