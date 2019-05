Fernando Tejero acusa a Pol Badía de montajista tras salir unas fotos de ambos en actitud cariñosa El ex concursante de «Gran Hermano», por su parte, asegura sentirse utilizado

El día que salieron a la luz las imágenes del actor Fernando Tejero y el ex concursante de «Gran Hermano» Pol Badía se causó un enorme revuelo.

Para sorpresa de todos, la semana pasada la revista «Cuore» daba a conocer un nuevo romance que estaba surgiendo entre estos dos personajes públicos. Una exclusiva que en su día descolocó mucho, pues hasta hacía unos días, Pol Badía expresaba su amor hacia el Maestro Joao, con quien mantiene una relación.

Después de días recibiendo críticas, el luchador profesional ha concedido una entrevista para «Outdoor» en la que ha confesado cómo está viviendo esta situación.

Badía ha dicho sentirse utilizado después de ver el contenido de las imágenes en las que sale en actitud cariñosa con Fernando Tejero. Asegura que las fotografías con el actor no son lo que parecen y que en ningún momento ha faltado el respeto a su novio: «Nada de lo que siento por el Maestro Joao ha cambiado. Ha ocurrido algo que estamos hablando y que tenemos que solucionar, pero mis sentimientos no han cambiado». El ex concursante de «Gran Hermano» ha explicado que lo único que le preocupa de toda esta situación es que le pueda repercutir en su relación con Joao.

Tras conocer la entrevista, Fernando Tejero ha acusado a Pol Badía de montajista. «El montajazo de Pol y Joao para joderte la vida se nota kilómetros… Eso pasa cuando confías en un friqui que busca fama», comentaba uno de sus seguidores, a lo que el intérpre respondía: «Así es, pero la vida te lo devuelve».

Lo que parecía el inicio de un nuevo romance, se ha truncado. Tanto el actor como el ex concursante de «Gran Hermano» se echan las culpas mutuamente de lo ocurrido y reniegan de la relación que supuestamente podría haberles unido en algún momento.