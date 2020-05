Don Felipe y Doña Letizia celebran su aniversario de boda más atípico Los Reyes de España celebrarán sus dieciséis años de matrimonio confinados en el Palacio de la Zarzuela, donde permanecen desde que se decretase el estado de alarma

Los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, celebran hoy dieciséis años de matrimonio. Un aniversario atípico debido a la crisis sanitaria que está viviendo el país provocada por el coronavirus. Don Felipe y Doña Letizia celebrarán este día en la más estricta intimidad y confinados en el Palacio de la Zarzuela, donde permanecen desde que se decretase el estado de alarma con apenas contacto con el mundo exterior fuera de las contadas visitas oficiales que han realizado durante estos meses.

Una boda inesperada

A pesar de que el entonces Príncipe de Asturias siempre dijo que no se sentía obligado a casarse con una Princesa, el anuncio de su boda con Letizia Ortiz Rocasolano, entonces presentadora del telediario de Televisión Española, sorprendió notablemente a todos los españoles.

La periodista, no solo no había nacido en el seno de una Familia Real, sino que además estaba divorciada de un matrimonio anterior. Un perfil que no se ajustaba al esperado por la opinión pública, que se había hecho una idea muy diferente sobre cómo debía ser la futura Reina. Pese a todo, Doña Letizia fue recibida con los brazos abiertos y después de un noviazgo que duró muy pocos meses, el heredero puso fin a su soltería a los 36 años.

La boda se celebró en la Catedral de La Almudena de Madrid un lluvioso 22 de mayo de 2003. Dos meses después de los atentados más cruentos de su historia de España. Aquel 11 de marzo fue la primera vez que el país entero vio a la todavía prometida del Príncipe llorando junto a Doña Sofía durante su visita a los heridos a los que visitó en diferentes hospitales de la capital.

El 31 de octubre de 2005 se anunció el nacimiento de la Infanta Leonor, y dos años después el de su hermana, la Infanta Sofía, que se han ido incorporando progresivamente a la actividad institucional en los últimos años, contando en todo momento con el apoyo y el cariño de sus padres.

El relevo en la Corona se produjo en unas circunstancias difíciles, tras el escándalo del caso Nóos y los errores personales que cometió el Rey Don Juan Carlos. Pero el 19 de junio de 2014, el Rey, acompañado por Doña Letizia y sus hijas, anunció que empezaba «un tiempo nuevo», y a las pocas semanas adoptó una batería de medidas que reformaron la Monarquía.