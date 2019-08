Feliciano López se quita la camiseta y la reacción de una aficionada en las gradas se vuelve viral

Alba Carrillo y Sandra Gago no son las únicas que han caido rendidas a los encantos de Feliciano López. Y sino, que se lo digan a una aficionada que se sentaba en las gradas durante el último partido del tenista cuya reacción al ver cómo se quitaba la camiseta se ha hecho viral en redes sociales en cuestión de horas. Se trata del partido que López disputó este pasado lunes y en el que se jugaba el pase a la segunda ronda del Open de Estados Unidos contra el estadonidense TAylor Fritz al que venció en el cuarto set por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4.

Lo cierto es que más que su destreza en el juego, lo que más ha llamado la atención del último partido del prometido de Sandra Gago estaba en las gradas del público allí asistente en vez de en la pista de tenis. Y es que nn usuario de Twitter ha publicado en la red social un vídeo muy curioso y anecdótico vídeo en el que se puede contemplar cómo Feliciano López se cambia de camiseta en un determinado momento del partido.

Es entonces cuando una mujer se percata del gesto del tenista y rapidamente reacciona con una cara de incredulidad que «lo dice todo» y que, acto seguido, saca su telefóno móvil para grabar el irrepetible momento que está viviendo con su ídolo deportista.

Blonde woman, top left. She is all of us 😂 pic.twitter.com/3EG7DHl32d