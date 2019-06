Farruko, en libertad provisional tras librarse de la cárcel El cantante puertorriqueño ha parecido este jueves ante el Tribunal Federal de San Juan (Puerto Rico) tras ser acusado de tráfico de dinero ilegal

Carlos Efrén Reyes Rosado, más conocido como «Farruko», ha sido sentenciado este jueves a tres años de probatoria por delitos de tráfico de dinero y falso testimonio a la autoridad. El puertorriqueño estaba acusado de no declarar 51.802 dólares en efectivo ante la aduana en el aeropuerto internacional de San Juan (Puerto Rico).

El cantante de «reguetón» ya no se enfrentará a los 16 meses de prisión que pedían para él, lo cual no significa su completa libertad. La probatoria impuesta por el Juez del Tribunal Federal de San Juan, Gustavo Gelpí, implica que Farruko posee libertad condicional sujeta a la supervisión del tribunal. El artista tendrá que comparecer regularmente ante un técnico de servicio socio-penal.

«Agradecido con Dios. El fiscal fue súper flexible», ha manifestado Farruko a los periodistas a su salida de los tribunales. De igual modo ha dado las gracias a través de su cuenta de Instagram.

Detenido en 2018

El artista urbano fue arrestado en abril de 2018 al descubrirse que llevaba más de 51.000 dólares camuflados entre su equipaje y la suela de sus zapatos. El artista había declarado que no llevaba más de 10.000 dólares, atribuyendo su delito a un fallo debido al cansancio acumulado.

El juez le impuso una cuantiosa fianza y ordenó su arresto domiciliario. Aún así, se le concedió permiso para cumplir con sus compromisos profesionales. Un mes más tarde, el artista se declaró culpable en un rueda de prensa.

Sufrió depresión

Farruko confiesa haber padecido una gran depresión después de ser acusado por contrabando de dinero. Además, asegura no haber recurrido a ningún fármaco ni medicamento ya que, gracias al cariño de sus fans, ha logrado superarla. «Yo no me rindo así de fácil y también influyó la motivación de la gente. Muchos me veían por la calle y me decían que estaba en sus oraciones», señalaba.

A día de hoy, el artista urbano se siente totalmente recuperado. Tiene pendiente en julio varios festivales en Europa y después, en agosto, retomará su gira «Gangalee» con actuaciones por Estados Unidos.