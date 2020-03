Los famosos pierden la cabeza en cuarentena El infantilismo de algunas estrellas ha quedado demostrado para la eternidad en sus páginas de Instagram

Los famosos han perdido protagonismo en el mundo frente al coronavirus y reclaman atención con las más variopintas estupideces que se pueden inventar. El infantilismo de algunas estrellas ha quedado demostrado para la eternidad en sus páginas de Instagram. Desde el balbuceo de Vanessa Hudgens preguntando a su teléfono «¿por qué tanto alarmismo cuando de todas formas vamos a morir todos?», a la fanfarronería de Arnold Schwarzenegger, puro en mano, diciendo desde el jacuzzi de su casa al aire libre que todos debemos permanecer encerrados. Hasta Cardi B jugando al Jenga como soldado kamikaze o grabando discursos filosóficos sobre «el por qué del coronavirus».

Nadie como Madonna, y su esoterismo dándose un baño de pétalos de rosa diciendo que todos somos iguales y cantando al pescado frito, demuestra que el aislamiento le está afectando seriamente sus neuronas alterando desde el ego. La cuarentena no es fácil para nadie en la era del COVID-19, hay que practicar distancia social y aislamiento. Pero los famosos y sus videos «raros» nos recuerdan la distopía en la que habitan.

Cuando tienes todo el tiempo del mundo en casa, ¿por qué no intentar finalmente ese régimen de cuidado de la piel de que has visto durante años? January Jones lo hizo; se puso su mascarilla de luz, se abrió una cerveza de lata, que bebe con pajita, y se montó su fiesta personal. Eso sí, delante de Instagram para compartir esas imágenes con sus seguidores que no dejan de hablar de ella. Tal vez, el video más divertido y sorprendente lo haya grabado Judi Dench con un gorrito de perro en la cabeza donde pide a todos sonreír en estos momentos de angustia.

Kim Kardashian West y su madre Kris Jenner hablaron sobre el distanciamiento social, pero lo que hacen en un post lo desmienten en el siguiente. Kim, además, ha mantenido una pelea twittera con Taylor Swift a cara de perro por un video que se grabó hace 4 años. Realmente divertido ha sido el humorista Matthew Feron que ha grabado un video con la canción Imagine dedicada a la falta de papel higiénico.

Meditación guiada con JB Smoove

La programación contra la ansiedad desde las páginas de los famosos alcanza su punto álgido con las sesiones de meditación guiada de la estrella Curb Your Enthusiasm. Comenzando con un sincero «es hora de meterse en casa» hasta videos repletos de improperios, la serie ofrece un camino relajante (y tonificado) dedicado a la iluminación en estos tiempos tumultuosos. Los vídeos están disponibles a través de IGTV. Otra que nos guía la mente en cuarentena es Miley Cyrus. Bajo el lema: «¿Has estado usando los mismos pantalones de chándal durante días?», te anima a cambiar y graba videos para demostrarlo. Live con Cyrus presenta meditaciones guiadas, visitas de amigos famosos y anécdotas de todos ellos. Miley lo sube live a Instagram a las 11:30 a.m. de lunes a viernes. Su ex cuñado Chris Hemsworth comparte sus rutinas en su app Centre durante la cuarentena.

En estos tiempos de aislamiento, las celebridades, como el resto de nosotros, están acudiendo en masa a las redes sociales para llenar el vacío cotidiano de interacción social. En solo unas pocas semanas, la élite de Hollywood cambió de marcha, se quedó en casa sin grabar películas y decidió hacer las suyas filmado programas nocturnos y podcasts desde la comodidad de sus unos hogares estéticamente más confortables que el de sus seguidores. Si bien esa interpretación de «Imagine» de muchos famosos guiados por Gal Gadot no logró alcanzar la nota correcta, el distanciamiento social ha dado lugar a una miríada de celebridades y figuras públicas perdiendo el oremus. Si buscas escapar de las noticias, o simplemente tienes ganas de una versión distópica de tus estrellas, consulta su página de Instagram, vale la pena divertirse con ellos en estos tiempos oscuros.