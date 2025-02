La familia de Mario Biondo consigue que se mantenga abierto el caso sobre su muerte El «caso Biondo» se cerró el 16 de julio de ese año, cuando el Juzgado de Madrid remitió el auto en el que se explicaba que «el hecho denunciado» no revestía «caracteres de infracción criminal»

El cámara italiano Mario Biondo fue hallado muerto el 30 de mayo de 2013 en su casa de Madrid. Tras una exhaustiva investigación policial, el informe forense determinó que el marido de Raquel Sánchez Silva se había suicidado. Las diferentes hipótesis sobre su muerte han sido una constante durante los últimos años.

El «caso Biondo» se cerró el 16 de julio de ese año, cuando el Juzgado de Madrid remitió el auto en el que se explicaba que «el hecho denunciado» no revestía «caracteres de infracción criminal». El mismo escrito argumentó que no hubo terceras personas implicadas y el caso quedó completamente cerrado en España. Aunque se quejó por la sentencia, en aquel momento la familia del cámara no recurrió aquel escrito, pero lleva desde entonces intentando que se reabriese el caso para que vuelva a ser investigado.

Raquel y Mario el día de su boda EFE

Esta semana, siete años después de su muerte del cámara italiano, la Fiscalía General del Tribunal de Apelación de Palermo ha anunciado que mantendrán abierto el caso por homicidio en Italia tras estudiar la documentación aportada el pasado 2 de octubre, ya que, según el juez Roberto Riggio , existen importantes «anomalías» en las muestras utilizadas para la tercera autopsia, lo que abre la vía a una invalidación. según informa «La Vanguardia», ese día la familia de Biondo mostró un examen más exhaustivo de los dos ordenadores de Mario gracias a la ayuda del criminólogo español Óscar Tarruella y la de un equipo pericial italiano. Al juez tampoco le llegó a convencer el testimonio de su mujer, Raquel Sánchez Silva, quien cambió su declaración : en 2014 aseguró que nadie había estado cerca de los equipos informáticos de Mario Biondo excepto ella, sin embargo en 2016 rectificó y dijo que también su primo, experto informático, tuvo acceso a ello.

«Mario Biondo: un suicidio inexplicable»

Una maravillosa noticia para los Biondo que llega justo después de que la presentadora de televisión presentase una denuncia en las dependencias de la Unidad Central de Ciberdelincuencia (Madrid) por la campaña de acoso a la que se siente sometida por parte de la que durante un tiempo fue su familia política . «Raquel ha interpuesto una demanda contra la familia de su marido. Quería que fuese un tema privado, por eso la filtración de la noticia le ha pillado desprevenida», dijo entonces a ABC una fuente cercana a la presentadora, y aseguró que esperaba que «el resto del proceso sea íntimo aunque no puede luchar contra las filtraciones».

Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva Twitter

Una drástica decisión se tomó a partir de la emisión en la televisión italiana una tertulia titulada «Mario Biondo: un suicidio inexplicable» dentro del famoso programa «Le Iene», en el que estudiaron a fondo el caso del cámara. En él, salieron a la luz imágenes inéditas del testimonio de la presentadora en presencia de fiscales italianos, en los juzgados de Plaza de Castilla, tras encontrarse el cuerpo sin vida de su marido .