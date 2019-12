Fallece la hermana de George Michael en el tercer aniversario de la muerte del cantante

Melanie Panayiotou, hermana del cantante británico George Michael, ha fallecido a los 55 años el mismo día en que se cumplían tres años de la muerte del artista. Su hermana mayor, Yioda, encontró su cuerpo sin vida en su domicilio situado al norte del Londres el pasado 25 de diciembre.

El abogado de la familia, John Reid, ha confirmado la noticia a diversos medios británicos, al tiempo que ha pedido respeto para su entorno más cercano. «Podemos confirmar que, trágicamente, Melanie ha muerto repentinamente. Solo pedimos que se respete la privacidad de la familia en este momento tan triste».

Tal y como ha confirmado la Policía, «la muerte no se está tratando como sospechosa» en las investigaciones pertinentes. «The Mirror» recoge que el organismo recibió una llamada por parte del Servicio de Ambulancias de Londres aproximadamente a las 19:35 horas del miércoles 25 de diciembre informando de la repentina muerte de una mujer, de unos 50 años de edad, en Oak Hill Park, NW3.

So sad to hear of the passing of George Michael’s sister, Melanie Panayiotou on the third anniversary of her brother’s departure. ❤️❤️❤️🙏 RIP pic.twitter.com/COZumELE98