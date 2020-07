La faena más amarga de Enrique Ponce Tras años encadenando crisis y la irrupción en escena de una misteriosa joven, el matrimonio se separa. La decisión es firme

Él es el nieto de un sueño. El nieto de Leandro Martínez, quien le advirtió siendo un niño: «¿Ves lo peligroso que es el fútbol, Enrique?», después de que sufriera una pequeña lesión. Sabias palabras porque allí había torería para rato. Le hizo cambiar el balón por el capote y 30 años después aún no lo ha soltado. Ni piensa hacerlo porque aún quedan tardes de gloria. Ella es la hija de un grande del toreo de elegante dinastía. La hija de Victoriano Valencia. Economista de profesión, modelo, diseñadora y asidua a la lista de mujeres más elegantes. Juntos funcionaban como el arquetipo de matrimonio perfecto. Pero en realidad ninguno lo es y este tampoco. Enrique Ponce y Paloma Cuevas se separan tras 25 años de unión y dos hijas en común -Paloma y Bianca, de 12 y 8 años- , según adelantó el miércoles la revista «Semana». Clamor y gestos de aspaviento en el tendido de la escena social, pero quizá el desenlace de la faena estaba escrito desde hacía tiempo.

El malestar en la pareja se había agravado hace años. Crisis va y crisis viene, pero sin atreverse a dar el paso. La versión oficial es la manida excusa del desgaste de la relación y la huella del tiempo. La extraoficial, mucho más jugosa y certera, introduce nuevos personajes en escena. Y con nombre propio. Se llama Ana Soria Moreno, tiene 22 años, es hija del prestigioso abogado de Almería Federico Soria, amigo del juez Baltasar Garzón, y un gran aficionado taurino. A ella le interesa la moda y la interpretación, pero estudia Derecho en Granada. El inicio de su historia tiene poco de romántico y se ajusta más bien a la dinámica millennial. Comienza a seguir al maestro en Instagram, ella le transmite su admiración como torero, él queda prendado de su belleza angelical y el tonteo vía online deriva en una primera cita en el verano de 2018. Les separan casi 30 años de edad, pero no importa.

Paseos por Mojácar

Algunos de la cuadrilla del maestro de Chiva saben de la existencia de la joven porque su presencia en las plazas es frecuente. Juntos se les ha visto recientemente paseando por Mojácar, en la costa de la provincia de Almería, donde ella reside. Incluso se ha especulado con que Ponce ya habría conocido formalmente a los padres de la joven.

No obstante, no puede atribuirse exclusivamente a Soria el motivo de la separación. «La pareja llevaba mal desde hace tiempo. Años de crisis, discusiones y distanciamiento que ya difícilmente podía solventarse. El hecho de que el diestro comenzara a interesarse por esta chica es solo la consecuencia de un matrimonio ya muy deteriorado», aseguran fuentes del entorno del torero a ABC. Además subrayan el disgusto que ha supuesto esta noticia para la familia de Paloma, para sus padres Victoriano Valencia y Paloma Díez, quienes han pasado el confinamiento en Jaén con su yerno. Ahora quieren proteger sobre todo a sus dos nietas, para que no se vean afectadas por la tormenta mediática. «Paloma es la esposa perfecta. Culta, educada, de maneras exquisitas y un saber estar imponente. La gran anfitriona, atenta siempre al detalle y preocupada por todos. Si coincide en una fiesta con un invitado al que por ejemplo le habían operado, ella nunca olvida de preguntarle por su salud. Le gusta codearse con la alta sociedad, con empresarios, realeza y vivir con un gran tren de vida. Él en cambio es más campechano, más terrenal, pero ha tenido que trabajar mucho y hacer muchas plazas para poder mantener ese nivel de vida que siempre le ha exigido su mujer. Por eso no se ha retirado», deslizan esas mismas fuentes.

Enrique y Paloma se conocieron en 1992 en el hotel La Perdiz de la localidad jienense de La Carolina. Enrique Ponce toreaba ese día y Victoriano llevó a su familia a presenciar el festejo. El flechazo fue instantáneo y los presentes en aquella habitación de hotel lo notaron. Cuatro años después se casaban en una multitudinaria boda en Valencia en la que estuvo representado buena parte del mundo del toreo. Pasaron diez años siendo solo dos y en 2008 llegó su primera hija, Paloma, y en 2012, Bianca.

El matrimonio ha atravesado momentos delicados como las fuertes cornadas que ha recibido el diestro en las ferias de Fallas de 2014 o 2019 o la muerte repentina por un infarto a los 41 años del único hermano de Paloma en 2015. Siempre encontraron consuelo en el otro.

31 temporadas en activo

Como siempre, el trabajo y la rutina ayudan a aliviar las penas personales. Enrique cumple este año 31 temporadas en activo y ya tiene la mente puesta en el ruedo. Tras el parón por la pandemia, su regreso está previsto para el primer fin de semana de agosto, en Navas de San Juan (Jaén). Será la primera vez que su nombre aparezca dos veces en el cartel: como torero y como ganadero. Nunca antes ha lidiado en público toros de su ganadería. La expectación en la plaza parece asegurada. La primera faena del maestro poscovid y la primera como hombre separado.