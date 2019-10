La exmiss Inés Sainz se sincera sobre su enfermedad La modelo fue coronada Miss España en 1997 y después se dedicó al mundo de la comunicación y el marketing

ABC Madrid Actualizado: 02/10/2019 15:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Inés Sainz fue Miss España con tan solo 22 años. Estudiante de Marketing y Comunicación, los primeros años desde su victoria en el concurso de belleza más famoso de España trabajó como modelo y en televisión. Una vez superada la cresta de popularidad, se centró en su profesión real y comenzó a trabajar en el gabinete de prensa de Elizabeth Arden y, posteriormente, en el área de comunicación de diferentes empresas. En 2009 creó su propia agencia de comunicación y relaciones públicas.

Esta semana, la exmiss ha concedido su entrevista más personal a la web «Vanitatis», en la que confiesa que sufre cáncer de mama: «Lo voy a superar». Explicó que le llama Agustín porque no está nada «a gustín» con él y que su hijo se enteraría de la noticia a través de la entrevista porque «la enfermedad la tengo yo, no mi hijo, por eso no se lo he dicho».

Sobre su año en el trono, Sainz solo tiene buenas palabras: «Lo recuerdo todo fantástico», aseguró para ABC que durante los meses que duró la competición las candidatas acabaron siendo muy buenas amigas y se siente orgullosa de cómo ha evolucionado el certamen: «Ahora buscan chicas que no sean solo guapas por fuera, sino que tengan algún tipo de cualidad que, sobre todo en temas sociales», afirmó.