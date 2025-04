El exmarido de Petra Ecclestone, desahuciado de su mansión de Londres

James Stunt ha pasado de ser el «heredero» de la F1 a malvender sus carísimos cuadros y otras joyas valiosas para mantenerse a flote. Pero nada de eso ha surtido efecto. Esta semana, el exmarido de Petra Ecclestone , hija del magnate de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone , ha sido desahuciado de su mansión de Belgravia (Londres).

Así lo ha contado el propio Stunt en un vídeo de 30 minutos en las redes sociales. «Han dejado a un multimillonario sin hogar. Estoy molesto porque me echaron de mi palacio, obviamente no es agradable», dice en las imágenes que ha publicado en su cuenta de Instagram.

Y añade: «Podría dormir en la calle esta noche con el coronavirus, pese a ser multimillonario». Lo cierto es que habría que poner en duda lo de multimillonario , al menos en los últimos años. Desde que se separó de Petra Ecclestone en 2017, las cosas han ido de mal en peor. Se dice que el marchante de oro, expareja también de Camila Al Fayed, debe más de 15 millones de euros.

Sus múltiples juicios con el consiguiente coste de abogados, el despilfarro y sus problemas con el juego le llevaron poco a poco a adeudarse cada vez más hasta llegar a ser desahuciado esta semana de su casa de Londres, valorada en 12 millones de libras. Cuenta con gimnasio, sala de prensa, sala de vapor, terraza solarium, bodega y garajes para sus deportivos. En 2019, un juez le declaró en bancarrota y eso que poseía una gran fortuna que, junto a Petra Ecclestone, se cifraba en 6.000 millones de euros.

Fue sospechoso el robo que denunció James Stunt a principios de 2018 en su casa de Londres. Al parecer desaparecieron joyas, dinero, oro y otros objetos por un valor de 100 millones de euros , en un hurto de película en el que no saltaron las alarmas. El mayor de la historia de Reino Unido que hasta este ostentaba el robo de cajas fuertes en la sede de Securitas en Kent, donde los ladrones se llevaron 60 millones de euros. El hecho de que no saltaran las alarmas, no hubiera cámaras de seguridad y Stunt no escuchara nada creó en su momento ciertas dudas sobre su relato. Más si se tiene en cuenta que el empresario acostumbraba a llevar diez guardaespaldas en cada una de sus salidas públicas.