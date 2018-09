Un excompañero de Xabi Alonso desvela que quiso ligarse a su mujer, Nagore Aranburu Peter Crouch, compañero del exfutbolista en el Liverpool, ha relatado como sintió «un auténtico flechazo» al ver a la española en la recepción de un hotel

ABC

Actualizado: 13/09/2018 17:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Xabi Alonso y Nagore Aranburu, más enamorados que nunca

Xabi Alonso y su mujer, Nagore Aranburu, forman una de las parejas más consolidadas del mundo del fútbol, tras casarse hace 9 años y formar una familia numerosa. Pero la historia podría haber sido muy diferente, a tenor de las declaraciones de un excompañero de vestuario del exjugador.

Ha sido Peter Crouch, quien coincidió con Alonso en el vestuario del Liverpool, quien ha confesado que intentó ligarse a la mujer de su compañero, un movimiento tan viejo como el propio deporte rey. Eso sí, Crouch deja claro que no sabía quién era aquella morena que le quitó la respiración.

«Me alojaba en el Hope Street Hotel y un día vi en recepción uan chica tan guapa que no podía creerme que me sonriese todo el rato», narra el futbolista, quien asegura que fue «un auténtico flechazo». Decidido, compartió con sus compañeros lo que estaba sucediendo. «Es guapísima y creo que tengo una oportunidad con ella», les comentó.

Fueron varios quienes empezaron a preguntarle los rasgos de aquella belleza, y al describirla Xabi se dio cuenta de que hablaba de su mujer. «Yo no me lo podía creer. La verdad es que Xabi fue muy majo, lo mismo que ella. Pero los demás no lo fueron tanto», bromea ahora Crouch.