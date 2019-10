La exageración de Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal, utilizando Photoshop en su Instagram Por todos es conocido los complejos que sufre la joven con su cuerpo, así lo confesó ella misma a través de un vídeo publicado en la red social

Alba Díaz abandonaba a principios de mes su vida en España para embarcarse en una nueva aventura en París, donde cursará sus estudios de Negocios y Comunicación. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz «El Cordobés» ha contadocon el apoyo de su madre para echarle una mano en sus primeras semanas.

La vida de la «influencer» ha dado un cambio radical, pero ha sido la excusa perfecta para llenar su perfil de Instagram, en el que suma ya más de 186.000 seguidores, de idílicas fotos en los rincones más bonitos de la ciudad.

Sin embargo, la joven volvió a nuestro país el pasado fin de semana para acudir a la boda de su amigo Javier Domínguez con Ana Iago en La Toja (Galicia). Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de su vuelta ha sido el inadecuado uso de algún tipo de edición en una de las fotografías que subió a su perfil de Instagram para mostrar el modelito que había escogido para el enlace.

En la imagen aparece la joven posando con un espectacular vestido rojo, sin embargo en las fotos distribuidas por las agencias, el cuerpo no tiene nada que ver con el que muestra en Instagram.

Por todos es conocido los complejos que sufre la joven con su cuerpo, así lo confesó ella misma a través de un vídeo publicado en la red social: « No he estado bien conmigo misma. Ha habido veranos que me ha costado bañarme y ponerme en bañador. Se pasa fatal y quiero que sepáis que la sociedad puede decir misa, pero cada uno tiene que ser feliz con su cuerpo. Yo quiero que esa gente no se sienta insegura. Solo hay una vida y hay que aprovecharla», comienza diciendo la joven. «Yo siempre voy a seguir comiendo, me gusta la comida. Como y devoro, soy grande de cuerpo, de hueso. No soy delgada y estoy orgullosa», asegurando que pese a todo se ha visto obligada a «ponerse las pilas».