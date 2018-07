Eugenia de York, una princesa «plebeya» Isabel II hace distinciones entre sus nietos políticos y, Jack Brooksbank, futuro marido de la hija mayor del príncipe Andrés no recibirá ningún titulo nobiliario

Las bodas dentro de la Familia Real británica siguen sucediéndose. Tras la expectación que generó el enlace entre el Príncipe Harry y Meghan Markle, la prima de este, Eugenia de York se ha animado a pasar por el altar con su prometido, el empresario británico Jack Brooksbank.

Son muchos los pasos que va a seguir del hijo menor de Carlos de Gales: la hija mayor del príncipe Andrés y Sarah Fergunson se dara el «sí, quiero» en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, y tras el enlace, el matrimonio paseará por las calles del pueblo en carruaje.

De hecho, entre los invitados también habrá rostros conocidos alejados de la realeza. La hija de Robbie Williams será una de las damas de honor y, George Clooney podría repetir cita el 12 de octubre en Windsor, ya que es socio de la marca para la que trabaja Brooksbank.

Sin embargo, a diferencia de la exactriz norteamericana, el futuro nieto político de Isabel II no recibirá ningún título nobiliario. Jack seguirá manteniendo su estatus de plebeyo, por lo que según las mismas declaraciones del príncipe Andrés a «The Mail on Sunday», su hija pasará a ser la señora Brooksbank -aunque no perderá el tratamiento de realeza-.

Tras la confirmación de este hecho en los medios ingleses, se desmienten los rumores que hablaban de que la monarca iba a entregar el título de conde de Northallerton. Según marca la tradición, esta costumbre solo se hace vigente para los nietos varones.

«A Eugenia no le pueden importar menos los títulos y le hace perfectamente feliz ser la señora Brooksbank», aclara uno de los portavoces de la familia de los York al mismo medio.