Eugenia Osborne da la última hora sobre el estado de salud de su hermano Kike La empresaria, que ha acudido esta semana a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, ha contado cómo se encuentra el pequeño tras la operación

ABC

Actualizado: 29/01/2019 13:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como es habitual en ella, Eugenia Osborne acudió esta semana al desfile de Miguel Marinero en la Mercedes-Benz Fashion Week para apoyar la moda española. Es uno de los rostros conocidos de este país que no suele faltar a la cita, su pasión por la moda no tiene límites. Por eso no ha sido una sorpresa verla en el front-row para atender a los medios de comunicación.

La hija de Bertín Osborne ha hablado con franqueza sobre el estado de salud de su hermano Kike, que nació de forma prematura y sufre una lesión cerebral que le impide crecer con normalidad, después de tener que ser operado hace unas semanas tras sufrir complicaciones de la intervención anterior a la que se sometió el pasado otoño para lograr mayor movilidad.

Ha asegurado que su hermano está progresando poco a poco. «Está muy bien. Es un niño caído del cielo, pero lo está aguantando muy bien, lo lleva con una sonrisa», ha explicado Eugenia Osborne sobre su evolución a los medios congregados en la Semana de la Moda de Madrid.

Su hermano Carlos siempre ha sido un gran apoyo para Kike, como asegura Eugenia Osborne. «Carlitos es un niño muy especial y siempre ha estado pendiente de él, está ahora fuera en un colegio en Inglaterra», ha contado. Aunque lo cierto es que toda la familia está volcada en su recuperación.

Bertín Osborne y su mujer, Fabiola Martínez, están en todo momento con el pequeño, excepto en los momentos en los que el presentador de televisión está grabando los nuevos capítulos de su programa, «Mi casa es la tuya», que tendrá nueva temporada. En las últimas semanas se rumoreó que el espacio de Telecinco había sido cancelado, pero nada más lejos de la realidad.