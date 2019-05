Eugenia Martínez de Irujo sobre las declaraciones de su hermano Cayetano: «No tiene buen carácter. Va por libre» El jinete aseguró que tuvo que aprender a vivir fuera de palacio cuando sus hermanos le apartaron de todo

ABC Madrid Actualizado: 30/05/2019 13:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Eugenia Martínez de Irujo en el evento de una firma de joyas se ha abierto en canal y ha expresado lo feliz que se siente junto a Narcís Rebollo. Además, la hija de Cayetana de Alba ha aprovechado para hablar del estado en que se encuentra su relación con su hermano Cayetano.

Hace unas semanas el jinete arremetió contra sus dos hermanos mayores. Expresó que le habían apartado del «clan Alba» y le habían dejado fuera de palacio tras la muerte de su madre. Sin embargo, ante estas declaraciones, Eugenia ha querido dar su punto de vista y ha negado cualquier enfrentamiento en su familia: «Me llevo bien con mis hermanos. No opino de lo que hablen ellos. Estoy al margen. Yo soy yo y ellos son ellos. Tienen sus disputas y sus diferencias, pero se quieren. Que hagan lo que quieran». Unas declaraciones que no concuerdan con las de Cayetano, que aseguraba que ha tenido que aprender a vivir fuera de palacio, después de que sus tres hermanos mayores le «quitaran de todo», pero la aristócrata, por su parte, ha expresado que el Conde de Salvatierra «a veces no tiene buen carácter y va por libre», además ha añadido que cada uno vive su vida y todos son muy independientes.

Cambiando de tema y haciendo referencia a su situación sentimental, Eugenia explicó que por ahora no tiene intención de casarse con Narcís Rebollo, pues dice sentirse ya casada: «No tengo ninguna necesidad. El día que nos apetezca a los dos, haremos un fiestorro con nuestros amigos».