Eugenia Martínez de Irujo se sincera sobre el estado de salud de su hija La pasada semana Cayetana Rivera tuvo que ser ingresada en el hospital por un desmayo

Cayetana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera ha vuelto a dar un susto a sus padres por motivos de salud. Las pasadas navidades ya fue ingresada por un desmayo y tuvo que permanecer tres días en el hospital San Rafael de Madrid.

En aquel momento, los médicos le hicieron varias pruebas y concluyeron que no se trataba de nada grave. Sin embargo, tal y como afirman desde «Informalia», este episodio se habría repetido, pero con más intensidad que el anterior, por lo que tuvo que acudir de nuevo al hospital.

Así, la hija de la desaparecida Duquesa de Alba, canceló todos sus planes de Semana Santa. Concretamente, el viaje que tenía planeado junto a su pareja, Narcís Rebollo, y a Cayetana a Estados Unidos.

«Tana se encuentra perfectamente. No hay que alarmarse. Está ahora conmigo y con su vida habitual», ha explicado Martínez de Irujo a «Vanitatis». Por este motivo, finalmente sí pudieron disfrutar de las vacaciones de Pascua, aunque el destino elegido fue Galicia.

«Hemos viajado en coche y ha sido precioso. Primero paramos en León, después en Lugo, en la Rivera Sacra, y llegamos hasta Betanzos, donde no podíamos perdernos la famosa tortilla. Ha sido fantástico. Un viaje precioso», ha contado.

Con el objetivo de mandar un mensaje tranquilizador, ha vuelto a remarcar que no hay motivos para preocuparse por el estado de salud de Cayetana. «Como comprenderás, si mi hija hubiera estado mal, no me habría marchado a ningún lado», ha sentenciado, según recoge el medio citado.