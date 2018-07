La eterna pesadilla de Tamara Falcó: se somete a un tratamiento para perder cerca de 10 kilos La presión mediática y de su familia es tan asfixiante que la joven diseñadora ha recurrido a la clínica Buchinger-Wilhelmi de Marbella

Hace ya más de dos meses que Tamara Falcó se encuentra lejos del ojo público. La última vez que pudimos verla fue durante la última edición del Open de Tenis, celebrado a mediados de mayo en Madrid. Hasta el pasado 13 de julio, cuando la hija de Isabel Preysler se dejó ver en la tienda Paula's Room, en Palma de Mallorca, donde la diseñadora se reunió con sus clientes para presentarles la primera colección de su marca de ropa, TPF.

Lo que más sorprendió fue el atuendo escogido por Taamra. La joven lucía una túnica ancha para ocultar los 8 kilos que había cogido en los últimos meses. Fuentes cercanas a LOC aseguraron que «no se siente bien con su cuerpo actual porque ella siempre ha estado más delgada. Los amigos le dicen que está bien, pero tener una madre como la suya o una hermana como Ana, con unas medidas tan controladas, no ayuda demasiado». Ante esto, la hija del marqués de Griñón ha tomado la decisión de someterse a un tratamiento para bajar peso en la clínica Buchinger-Wilhelmi de Marbella. «Tiene miedo a que saquen noticias como las de hace dos años. Por eso, no ha ido estas últimas semanas a las fiestas a las que le han invitado», asegura la fuente al medio anteriormente citado.

No es la primera vez que la hija de la socialité sufre los comentarios por parte de la prensa sobre su aumento de peso. En el año 2016, durante los premios Prix de la Moda Marie Claire, la hija de Carlos Falcó sorprendió a los asistentes por su considerable aumento de volumen, sin embargo en ese momento Tamara Falcó no perdió la sonrisa y la alegría. Desde el primer momento, la empresaria trató de quitarle importancia al asunto, «Tengo un problema de tiroides que, aunque estoy poniendo todo para solucionarlo, es largo y pesado», explicó cuando le preguntaron a qué se debía el cambio. Con respecto a su desaparición de los medios de comunicación durante meses la diseñadora se justificó antes los medios, «En un primer momento me agobió bastante pero luego he aprendido a amar las curvas femeninas», confesó entonces, algo que por su reacción actual todavía le cuesta.

Una situación completamente diferente a la que ahora se enfrenta pues, en aquella ocasión la hija de Isabel Preysler ganó más de 20 kilos y la presión mediática fue tan asfixiante para ella que terminó recurriendo a ayuda terapéutica, según cuentan ahora desde su círculo.