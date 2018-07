Una de las estrellas más famosas de Hollywood se pasea por el parque de El Retiro, en Madrid

Blake Lively, una de las estrellas mas famosas del momento , se encuentra en Madrid rodando su próxima película. Entre rodaje y rodaje, la protagonista de «Gossip Girl» aprovecha los descansos para estar con sus dos pequeñas, James de 3 años e Inez de 2.

Madre e hijas aprovecharon la semana pasada, durante uno de los días más calurosos en Madrid, para pasear por el parque de ElRetiro. La revista «Lecturas» mostraba esta semana imágenes de la actriz jugando con las niñas e informaba de que su próximo destino será Almería.

La estadounidense no perdía la sonrisa al poder pasar un rato con las dos niñas. La actriz comunicaba que para ella era una suerte tener un trabajo que la permita poder llevar a James e Inez con ella allá donde va. Sus hijas son su prioridad.

James e Inez son hijas de su matrimonio con el actor estadounidense Ryam Reinolds, protagonista de la película «Deadpool». En 2017 la actriz y sus dos niñas estuvieron viviendo en Canadá mientras Ryan rodaba «Deadpool 2»

Blake Lively out and about in Madrid, Spain on June 23. pic.twitter.com/06KQbuFkxk