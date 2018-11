Estalla la guerra entre Makoke y Kiko Matamoros Las declaraciones que hizo este miércoles en una entrevista la que fue mujer del televisivo han precipitado la batalla pública de la expareja

La guerra entre Kiko Matamoros y Makoke ya ha empezado. La entrevista que concedió este miércoles la que fue su mujer a la revista «Lecturas», en la que no deja en muy buen lugar al colaborador de televisión, ha precipitado una batalla pública que se veía venir.

En dichas declaraciones, Makoke explicaba por primera vez las verdaderas razones de su separación y mostraba el hogar en el que han vivido después de que el colaborador del programa «Sálvame» ya se haya llevado sus cosas. También daba a conocer su enfado después del «tonteo» que supuestamente tuvo Matamoros con una mujer mientras que estaban casados: «Para mí eso es una infidelidad. Fue hace cuatro años. Creo que partir de ahí no ha pasado nada más. Sí ha estado a mi lado, pero ha habido cosas que ha hecho y me he dado cuenta de que no es la persona que yo pienso que es. No lo quiero en mi vida más. He estado engañada».

Ante estas palabras, Matamoros no ha dudado en llamar a Makoke y mantener una conversación de lo más tensa, como así ha asegurado el propio colaborador de Telecinco. «Estoy alucinando en colores. No he oído más mentiras ni más barbaridades en mi vida. Si han salido de la boca de Makoke, pues que Dios la perdone», ha contado Matamoros en «Sálvame». Y añadía: «Te voy a contar lo que me han mantenido a mí estos -se refiere a Javier Tudela y Makoke-. Ese señor no ha puesto un duro en mi casa, que efectivamente está a nombre de Makoke, en su puñetera vida. No sé de dónde ha salido esa barbaridad».

Según el rostro conocido, no solo no le ha mantenido nadie, sino que ha sido él el que ha pagado todo lo de la casa. «Yo he mantenido esa casa durante 20 años y a Javier Tudela, que es el hijo de Makoke y encantado de haberlo hecho. Es todo un delirio. Yo no puedo tener dinero en la cuenta corriente porque me lo sopla Hacienda y me lo levanta. Entonces de vez en cuando decía Javi dame la tarjeta que voy a pagar la luz o el gas. Podemos estar hablando de 4.000 euros, pero supongo y espero que se le haya devuelto», decía poco después.