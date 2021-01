De su estado de salud a la relación con sus hijas, la vida de Julián Muñoz en la actualidad El exalcalde de Marbella vive prácticamente aislado por miedo a contraer el Covid y a las posibles complicaciones con sus enfermedades

El pasado mes de marzo, Mayte Zaldívar rompió su silencio y habló sobre su profunda preocupación por su exmarido y padre de sus hijas, Julián Muñoz, que por su delicado estado de salud, cumple su pena en régimen de tercer grado en casa. Y es que, aunque su relación con sus hijos saltó por los aires hace años, actualmente reside en la propiedad de su primogénita, Eloísa, donde también disfruta de la compañía de sus nietos y de la cercanía al mar. Tras su paso por prisión, sus retoños supieron perdonarle, ya que su entorno más cercano confiesa que esto le sirvió para «resetearse» y le empujó a no cansarse de pedir perdón a los suyos hasta conseguirlo.

Fue en aquella intervención cuando, en conversación con la revista «Semana», Zaldivar habló sobre cómo era el día a día del expolítico durante el confinamiento. «Estoy preocupada por él, vive con una de mis hijas. Al ser paciente de alto riesgo está encerrado en una habitación», comentó. Y explica que en la vivienda se han limitado al mínimo los contactos para evitar un posible contagio por Covid-19: «No sale para nada y sólo tiene acceso a una terraza. Se ocupan mucho de él».

Ahora, meses después, es su hija pequeña, Elia, quien ha hablado para este mismo medio, sincerándose sobre cómo evoluciona la salud de su padre: «Ahora con el tema del coronavirus intenta llevar una vida más comedida a la hora de salir y relacionarse. Sigue delicado de salud… Como todas las personas mayores tiene que tomar muchas más precauciones que el resto. Son pacientes de riesgo y mi padre por las enfermedades más, al tener enfermedades respiratorias tiene que andar con mucho más cuidado», cuenta, al mismo tiempo en que explica que su padre «sigue visitando a su médico periódicamente y siguen pendiente de él también los médicos del centro penitenciario en Algeciras».

La hija del exalcalde de Marbella también ha habla sobre cómo es el día a día de su padre y la relación actual con su familia tras haberse reconciliado: «Lleva una vida muy tranquila. Cuida de mi hija y de mis sobrinos cuando tenemos que ir a trabajar, ayuda a mi hermana en casa porque está viviendo con ella y es una vida muy relajada». Sorprendida, revela además que nunca se había imaginado el gran abuelo que sería Muñoz: «La verdad es que yo no me lo esperaba tan súper abuelo. Un abuelo completamente de fiar, mi hija es un trasto y la verdad es que lo hace bastante bien».

Parece que, a pesar de su miedo por la situación actual, el ex de Isabel Pantoja ha encontrado la calma que necesita gracias al apoyo y compañía de su familia. Hace mucho tiempo que Muñoz no se deja ver, pero el pasado mes de enero habló sobre la su relación con la tonadillera con motivo de su participación en «Supervivientes». «Me arrepiento de haber salido con Isabel Pantoja. No me hubiera separado de Maite, fui un descerebrado», y aseguró en una entrevista para «Lecturas» que todo fue porque en aquella época «era alcalde de Marbella y me creía el rey del mambo por estar con la tonadillera más importante. Lo mío con Isabel fue un calentón».