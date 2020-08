Enrique Ponce estalla tras los últimos rumores: «Estoy reventado» El torero se encuentra desbordado debido a la presión mediática y el interés que ha generado su situación sentimental

Enrique Ponce (48 años) ha llegado al límite. Tras un intenso verano disfrutando de los primeros meses de relación con Ana Soria (21), el torero ha visto cómo su romance pasaba a ser tema de interés nacional, convirtiéndose, tanto él como la estudiante, en objeto de críticas y rumores. Cierto es que tampoco han escondido su amor y que el diestro ha hablado en más de una ocasión con los medios de comunicación sobre su situación sentimental, incluyendo una entrevista en la que reconoció estar enamorado de la joven.

Sin embargo, ante la última polémica en la que se han visto envueltos después de que saliera a la luz una presunta pelea de la pareja en una playa de Cabo de Gata en la que habría habido presencia policial, Ponce ha hablado en «El Programa del Verano» no solo para desmentir categóricamente esta información, sino para anunciar medidas legales.

Más enfadado que nunca, y en un tono poco característico en su carácter habitualmente templado y calmado, ha estallado: «Estoy reventado ya con esta situación. ¿Cómo pueden inventar cosas así? Es mentira todo. No hemos discutido ni nada de nada. Ni siquiera hemos estado en esa playa». Reconociendo estar «desbordado», sostiene que la presión mediática está llevándole al límite: «No estoy acostumbrado a ser el objetivo de los medios y a este tipo de testimonios».

Además, el torero ha anunciado medidas legales: «No me voy a quedar quieto, voy para adelante, voy a poner una demanda por falso testimonio. No me voy a quedar quieto y quiero que esto sirva de escarmiento». Un aviso también para futuras informaciones falsas que vean la luz y que el torero no pretende tolerar.

Tal vez por este motivo, y para tratar de alejar la atención mediática -aunque consiguiendo el efecto contrario-, esta semana Enrique Ponce borraba de su cuenta de Instagram todas las fotografías en las que aparecía Ana Soria. Muchos lo interpretaron como un signo de crisis, pero lo cierto es que él continúa interactuando con su novia a través del perfil de ella y recientemente le declaraba de nuevo su amor de forma pública.