El enigmático posado de la hija de Raquel Bollo tras los rumores de embarazo Alma Cortés publicaba una imagen en bikini con la que podría «desmentir» una próxima maternidad

Kiko Hernández levantó los rumores del posible embarazo de Alma Cortés, la hija de Raquel Bollo y Chiquetete a los 19 años. Ante esta noticia, la joven no se ha pronunciado y ha dejado pasar el tema, tal y como se ha podido ver tras las imágenes publicadas en bikini en su cuenta de Instagram.

En la fotografía, Alma luce un bañador azul oscuro de lunares rojos y cremallera de la marca de su amiga Anabel Pantoja, un diseño exclusivo de la firma Aqüe Apparel que la propia creadora ya mostró en una de sus publicaciones. La instantánea no deja apreciar bien el vientre de la hija de Raquel, por lo que no se puede confirmar si los rumores son ciertos. Según las informaciones de Hernández la colaboradora de «Telecinco» podría ser abuela a finales de 2019 o para principios de 2020.

Sobre el posible futuro maternal junto a su novio Juan José, la hija de la colaboradora no ha querido confirmar ni desmentir nada. De hecho, su madre tampoco se ha pronunciado sobre el tema, pues sostiene que sus hijos ya tienen una edad para hablar por si mismos: «Eso no me corresponde decirlo a mí. Yo no voy a hablar, las cosas se verán. Tengo un hijo y una hija con edades que durante un tiempo he hablado por ellos, pero ahora les corresponde a ellos».

Mientras los rumores siguen circulando, Alma y su novio, ajenos a la polémica, han disfrutado de unas vacaciones románticas en Palma de Mallorca, como podía verse en una de las imágenes que publicaba en su perfil, en la que dedicaba una bonitas palabras a su pareja: «Según la forma de andar de cada cual se puede saber si ha encontrado su camino. Yo ya no camino, yo bailo. Bailo con tus ganas de hacerme la vida más bonita. Bailo si eres tú quien me coge la mano. Y no he dejado de bailar desde que te quiero».