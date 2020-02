El emotivo mensaje de Sara Carbonero: «Cambiamos los vestidos por las batas de hospital» La periodista ha felicitado a su amiga Isabel Jiménez por su cumpleaños recordando uno de sus momentos más complicados con gran cariño

ABC Madrid Actualizado: 14/02/2020 18:05h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sara Carbonero e Íker Casillas afrontaron el 2019 como uno de los años más difíciles de su vida. Unas semanas después de que el guardameta sufriera un infarto de miocardo, la presentadora anunciaba a través de sus redes sociales su noticia más complicada: le habían detectado un tumor maligno en el ovario y había sido operada de urgencia.

La periodista, muy prudente en sus palabras, afrontaba esta situación con gran valentía, pero reconociendo lo difícil que le estaba resultando asimilarla. «Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir (...) estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz», rezaba su comunicado. Y parece que la televisiva no se equivocaba pues, tras unas semanas compartiendo enigmáticos mensajes que hacían pensar en una pronta recuperación, la revista «¡Hola!» confirmaba el pasado mes de noviembre Carbonero había finalizado su tratamiento de quimioterapia, al que se sometió de manera preventiva, exitosamente.

Pero el camino fue complicado y la periodista se apoyó durante todo el proceso en su familia y amigos, sobre todo en su compañera Isabel Jiménez, que no se ha separado de ella el ningún momento. Este viernes, con motivo del cumpleaños de la también periodista, la mujer de Casillas ha querido rescatar una fotografía que refleja uno de sus momentos más complicados: «Esta vez me apetecía felicitarte sin maquillaje ni glamour y rescatar esta foto que tenía guardada para recordar algunas de nuestras batallas, donde no me has soltado la mano ni un solo segundo».

Jiménez, que para Sara es más una hermana que una amiga, hizo que el mal trago de pasar tanto tiempo en el centro médico se hiciera menos complicado: «Cuando cambiamos los vestidos por las batas de hospital y nos echábamos la siesta apretujadas en la cama. Cuando pedíamos comida mexicana a domicilio a la habitación y poníamos el altavoz con nuestras canciones favoritas para bailar en la terraza. Tus preguntas y conversaciones con los médicos, tus noticias para mi. Nuestras risas, porque sí, nos hemos reído muchísimo. Tus notas, tus flores, tu sonrisa a todas horas. Ojalá nunca hubiéramos tenido que probar de esta manera nuestra amistad pero ahora sabemos que es indestructible, a prueba de golpes, cicatrices y cremas de verduras sin sal».

Y es que si por algo se caracterizó la periodista durante sus meses de lucha fue por intentar afrontar la enfermedad desde el punto de vista más positivo posible.