La emotiva carta de despedida de Choupette a su papá Karl Lagerfeld que se ha hecho viral El felino influencer heredará tras el fallecimiento del modisto alemán parte de su fortuna

Choupette, la gata influencer de Karl Lagerfeld, fue uno de los grandes amores del modisto alemán. En alguna ocasión expresó su intención de casarse con su inseparable felino, al que quería convertir en el principal heredero de su fortuna de más de 200 millones de dólares. Conociendo el amor y el trato que le daba el director creativo de Chanel y Fendi –tenía incluso personal a su cargo y contaba con su propio libro–, no sería una broma.

Esta gata de raza birmana con los ojos azules, que cuenta con 200.000 seguidores en Instagram y 49.000 fans en Twitter, se ha quedado huérfana tras el triste fallecimiento del modisto este 19 de febrero en París, a los 85 años. Choupette no ha dudado en rendirle un sentido homenaje al artista para despedirse de su «papá» tras el triste suceso.

«A los fanáticos, seguidores y la moda de papá, con gran tristeza confirmo que mi papá Karl Lagerfeld falleció el 19 de febrero de 2019. Fue un verdadero icono que tocó las vidas de todos. Ahora mi corazón está roto, como lo están los de todos sus seguidores, pero él siempre vivirá en mí», comienza diciendo.

Y prosigue: «El recuerdo de mi papi Karl Lagerfeld estará siempre presente a través de su trabajo que no hará que olvidemos al genio creativo que ahora descansa en el cielo junto a mamá Coco Chanel». Termina asegurando que es el mayor fan de su papa Karl.

Aunque huérfana de «padre», a Choupette no le faltará de nada, de eso se encargó en vida el propio modisto alemán que le ha dejado parte de sus millones. «Ella tiene su propia fortuna, es una de mis herederos. Si algo me pasa, las personas que cuidan de ella no estarán en la miseria. Choupette es una chica rica», aseguró Lagerfeld en una entrevista.