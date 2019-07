El embrujo de John Legend en la Cantera de Nagüeles El cantante norteamericano deleitó al público de Starlite con su portentosa voz y maestría al piano

«A veces se nos olvida decir te quiero, así que esta noche vamos a hacerlo. Es bonito escucharlo y también es bueno decirlo». Probablemente por la cabeza de John Legend se paseó la imagen de su mujer Chrissy Teigen cuando estas sabias palabras resonaron en una abarrotada Cantera de Nagüeles. Porque si alguien sabe cantarle al amor es él. El artista norteamericano ha convertido sus letras en un manifiesto del querer con raíz espiritual que adquiere una nueva dimensión enunciado con su portentosa voz. Al calor de un auditorio a rebosar ofreció uno de los conciertos más íntimos y románticos de Starlite, con un público obnubilado ante Legend, su voz y su piano. Nada más en una puesta en escena sobria pero muy eficaz. El festival, patrocinado por Ford, anotó con él anotó su octavo «entradas agotadas» de la temporada 2019.

John Legend - AFP

Legend arrancó la noche con una una versión del tema de los Beatles «Here comes the sun» y luego «Save room». Vestido con traje y pantalón bicolor -blanco y negro- no se levantó en toda la noche de la banqueta de su piano. Conectó con la audiencia con unas breves y tímidas palabras. «¡Hola, Marbella, bienvenidos! Gracias por traerme aquí a un lugar precioso. Vamos a pasar una bonita noche en Starlite».

Entre el público destacó la presencia de rostros conocidos como a la Princesa Ingrid Alexandra de Noruega, las hijas de la Princesa Alia de Jordania, Sara y Aisha; la cantante Victoria Swarovski y el ex presidente del Real Madrid Club de Fútbol, Ramón Calderón.

El broche final llegó con su himno «All Of Me», un tema con el que el Auditorio de Starlite se volcó. No hizo bises. Se levantó, se despidió de los presentes y se esfumó en la oscuridad.

Décimo aniversario de la gala solidaria

Nuevo Ford Ranger Raptor, patrocinador de la gala Starlite - ABC

El próximo domingo 11 de agosto, la Gala Benéfica Starlite celebra su décimo aniversario en Marbella. Durante esta andadura han contado desde el primer año con Ford como partner oficial de movilidad. Este 2019 han elegido el nuevo Ford Ranger Raptor, la versión más resistente y de mayor rendimiento del pickup más vendido de Europa.

Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán repetirán como anfitriones del evento benéfico del verano, una noche dedicada a la filantropía que nace en 2010 para recaudar fondos para causas benéficas y que este año celebra su 10 Aniversario bajo el lema «10 años cumpliendo sueños juntos».

